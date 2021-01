Kleve: Die Gesamtschule am Forstgarten säubert Stolpersteine

Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule am Forstgarten säubern die Stolpersteine in Kleve.

Kleve Eine Projektgruppe der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve kümmerte sich um Gedenksteine, die an ermordete jüdische Bürger erinnern.

Die Stolpersteinaktion des deutschen Künstlers Gunter Demnig zieht auch in Kleve immer größere Kreise. Seit Jahren verlegt er in unserer Stadt gold-bronzene Würfel, die auf vielen Straßen vor den Häusern eingelassen sind und über die jeder "stolpern" kann. Die eingravierten Namen, Lebens- und Sterbedaten der jüdischen Mitbürger erinnern an den Holocaust und mahnen, dass so etwas nie wieder passieren darf.

Die Gesamtschüler konnten 85 Stolpersteine polieren



Viele dieser kleinen Gedenkstätten haben sich im Laufe der Zeit farblich ihrer Umgebung angepasst, sind angelaufen, verschmutzt und damit schwer zu finden. Sie werden aber regelmäßig vom Verein Bath Mifgash und Freiwilligen gesäubert. In diesem Jahr übernahmen das die Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule am Forstgarten aus dem Deutsch-Projektkurs „Kinder im Krieg“ im Jahrgang 9. Trotz kalten Wetters haben sich die Schüler bereits Ende Oktober darangemacht mit Muskelkraft und Geduld in der ganzen Stadt 85 Steine zu polieren. Strahlende Stolpersteine ziehen nun mehr Aufmerksamkeit auf sich und auch die Aktion selbst blieb nicht unbemerkt. Es entwickelten sich gute Gespräche mit Passanten. So lernten die Schüler viele Klever Opfer des Nationalsozialismus kennen.

Ihre Namen sollen nicht vergessen werden. Etwas enttäuscht war die Gruppe, dass sie zwar gut 90 Prozent der Stoplersteine gesäubert hat, aber eben nicht alle. Also steht eine Verabredung: Anfang des Jahres gehen die Gesamtschüler nochmal los, um sich um die restlichen unpolierten Stolpersteine zu kümmern.