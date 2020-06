Kleve: Die Querspange ist immer noch im Flächennutzungsplan

Wenn dieser Flächennutzungsplan irgendwann mal unter Dach und Fach ist, dann dürfen die Ratsvertreter in Kleve drei Kreuzzeichen machen. Seit zehn Jahren laboriert die Stadt Kleve bereits an einer Neuaufstellung dieses grundlegenden Elements der Bauleitplanung. In einem Flächennutzungsplan wird – der Name sagt es schon – die städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde gesteuert. Für gut 30 Jahre wird festgelegt, wo zum Beispiel neue Wohngebiete entstehen sollen, wo Platz für Naturschutzgebiete ist oder wo Industrie und Gewerbe sich ausbreiten dürfen.

2010 wurde mit dem Flächennutzungsplan begonnen und nach vielen Gesprächen mit den Bürgern und der Bezirksregierung als genehmigende Behörde liegt der Plan jetzt erneut aus, damit die Bürger all die Änderungen erneut diskutieren können. Theoretisch.

SPD will die Querspange aus dem Plan streichen

Praktisch gleichen die Unterlagen des Flächennutzungsplanes einem verwaltungstechnischem Datenwust, in dem sich wohl nur wenige wirklich auskennen dürften.

An einem Punkt scheiden sich die Geister: Die Querspange hat es wieder in die Planungen geschafft. Die SPD machte im Hauptausschuss deutlich, dass man dem Flächennutzungsplan nicht zustimmen werde, wenn die Querspange im Plan bleibt.

CDU will endlich die Planungen abschließen

Michael Bay (Grüne) wollte wissen, ob der Klimaschutz in dem überarbeiteten Plan ausreichend berücksichtigt wird. Verwaltungsmitarbeiterin Meike Rohwer sagte, dass alle Parameter überarbeitet worden seien und auch ein neuer Umweltbericht eingefügt worden sei.

Wolfgang Gebing (CDU) sagte, dass man endlich diese Planungen abschließen müsse: „wir hampeln mit der Neuaufstellung bereits seit zehn Jahren herum. Wir sollten endlich zum Ende kommen.“