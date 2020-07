Kleve: Dieb nimmt Überwachungskamera und Bierkasten mit

Kleve. Von einem Erdgeschossbalkon an der Sackstraße stahl ein Mann einen Kasten Bier und ein Vogelhäuschen mitsamt Überwachungskamera.

In der Nacht zu Montag, 20. Juli, stahl ein Unbekannter einen Kasten Bier und eine Überwachungskamera von einem Balkon an der Sackstraße in Kleve. Der männliche Täter überstieg gegen 2.15 Uhr das Törchen, das zum Erdgeschossbalkon führt, und wurde dabei laut Polizei von der im Vogelhäuschen versteckten Überwachungskamera des Wohnungsinhabers erfasst.

Flucht in unbekannte Richtung

Der Dieb entwendete daraufhin das Vogelhäuschen mitsamt Kamera und einen Bierkasten und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.