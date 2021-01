Kleve: Ein Haushalt mit vielen Fragezeichen

Kleve Die Gewerbesteuereinnahmen fallen besser aus als gedacht und Kredite gibt es quasi zum Nulltarif. Der Klever Haushalt 2021 ist kurios.

Noch nie hat Kämmerer Willibrord Haas einen Haushalt für die Stadt Kleve aufstellen müssen, der mit so vielen Unwägbarkeiten behaftet ist. Das Coronavirus hat die wirtschaftliche Entwicklung nahezu unkalkulierbar werden lassen. Wie sich Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen des Landes 2021 entwickeln werden, kann der Klever Kämmerer nur vage vermuten.

Natürlich werden ihm vom Land NRW wichtige Kennzahlen über die mittelfristige Entwicklung der Steuereinnahmen an die Hand gegeben, aber "oft ist es ein Stochern im Nebel", gibt Haas zu.

Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich besser als angenommen

Wer sich den Haushalt für 2021 ansieht, der erkennt, dass die Stadt Kleve trotz aller Nebelkerzen relativ optimistisch auf die künftige Finanzentwicklung blickt. Bereits in drei Jahren soll das Gewerbesteueraufkommen wieder so hoch sein wie 2020. Und blickt Haas auf die konkret gezahlte Gewerbesteuer, dann stellt er fest, dass zum 31. Dezember 2020 "nur" 2,8 Millionen Euro weniger in der Gewerbesteuerkasse sind als unterjährig angenommen. Zwischenzeitlich ist Haas von einem Minus von sechs Millionen Euro ausgegangen.

Im Haushalt 2021 spiegeln sich viele Investitionen wider. Die Neu- und Umbauten der Gesamtschulen werden jetzt realisiert und die Ausgaben kommen im kommenden Jahr auch tatsächlich zur Auszahlung. Im Vorbericht des Haushaltes schreibt Haas, dass die Investitionsquote je Einwohner mit 1119 Euro einen Höchstwert erreicht hat. Für die Investitionen in Höhe von 60,8 Millionen Euro muss Kleve 41,8 Millionen Euro an Krediten aufnehmen.

Kreditaufnahmen sind angesichts der Zinslage unkritisch

Angesichts der derzeitigen Zinslage ist dies allerdings unkritisch. Haas berichtet im Gespräch mit der NRZ, dass man jetzt mehrere Millionen für zehn Jahre bei der NRW-Bank zu null Prozent Zinsen habe aufnehmen können: "So etwas habe ich auch noch nicht erlebt." Für das kommende Jahr hat die NRW-Bank bereits angekündigt, sogar Negativzinsen weiterzugeben: "Dann bekommen wir für die Aufnahme von Krediten sogar noch Geld geschenkt", sagt der Kämmerer und klingt bei dieser irrwitzigen Vorstellung selbst ganz ungläubig.

Auffällig sind die starken Personalkostensteigerungen, die sich im Klever Haushalt finden lassen. In den vergangenen fünf Jahren sind diese um gut 30 Prozent auf 27,3 Millionen Euro gestiegen. Haas erklärt, dass die Verwaltung gut 50 neue Stellen habe schaffen müssen - etwa im Bereich Kindergärten oder Digitalisierung. Die Aufgabenvielfalt habe zugenommen und Organisationsuntersuchungen hätten gezeigt, dass diese neuen Stellen auch notwendig gewesen sind. "Dazu stehen wir auch".

Weiterer Personalaufbau steht an

Im Fachbereich 10 (Zentrale Verwaltung) steht noch eine weitere Organisationsuntersuchung an, auch hier könnte es zu einer Stellenausweitung kommen. Für die Schulen müssen eventuell auch weitere Stellen geschaffen werden, um das Thema Digitalisierung erfolgreich umsetzen zu können. Haas sieht hier einen Bedarf für die bessere Abstimmung zwischen Fremdleistungen in der Informationstechnologie und der inneren Verwaltung. Man benötige eine Fachkraft mit IT- und Verwaltungskenntnissen. "Wir werden allerdings immer darauf achten, was notwendig ist und auch darauf, was wir uns leisten können. Denn die Leistungsfähigkeit eines Haushaltes hat Grenzen", so Haas.

Für den Kämmerer ist der Etat 2021 auch ein Statement für den Klimaschutz. Der Ausruf des Klimanotstandes sei nicht nur ein Lippenbekenntnis gewesen, sondern im neuen Haushalt finden sich klimarelevante Ausgaben in einer Größenordnung von 16,5 Millionen Euro. "Das ist schon eine Hausnummer", meint Willibrord Haas. Unter anderem zählt er die Investition in energetische Schulsanierungen dazu, die Begrünung von Dachflächen, das Anpflanzen von Bäumen, das neue Obstbaumarboretum oder die Thermokompaktanlage am Klärwerk. "Wir können den Klimaschutz mit Zahlen belegen."

