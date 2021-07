Kleve: Ein Sommer im Turm mit Goosen & Co.

Kleve. Der „Turm“ in Kleve hat wieder viel Kultur im Programm mit Waldkino, Ingrid Kühne und Ludger Kazmierczak und Gästen, mit Kabarett und Comedy.

Sommer am Turm – mit Genuss und Kultur: „Wir sind wieder mittendrin im Turmgeschehen“, schreibt das Turm-Team mit Reinhard Berens und Bruno Schmitz. „Seit dem 25. Juni kann man wieder essen und trinken in unserem schönen Biergarten – auf dem höchsten Punkt am Niederrhein – oder an kühleren Tagen drinnen.“ Und das jeden Freitag und jeden Samstag ab 17 Uhr. Das Gastro-Team vom Vinho’s in Materborn verwöhnt die Gäste, allen voran Louis, der Koch-Entertainer vom Niederrhein. Sonntags von 13 bis 17 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen; und diesen backt Katrin aus dem Café im Gärtchen in Keeken.

„Wir sagen allen Leuten: kommt und genießt das Leben bei einer Tasse Kaffee oder einem Cappuccino mit Erdbeertorte oder Käsekuchen oder, oder“. Infos unter www.zumturmkleve.de.

Dazu gibt es wieder Programm:

Am Donnerstag, 29. Juli, kommt Frank Goosen mit seiner Lesung „Acht Tage die Woche - die Beatles und ich“. Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.

Am Samstag, 14. August, ist Waldkino. Einlass ist ab 18 Uhr, der Film beginnt mit Einbruch der Dämmerung. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse (kein Kartenvorverkauf). Eine Vorreservierung per Mail ist sinnvoll unter info@kulturbuero-niederrhein.de

Am Dienstag, 17. August, gehört Ingrid Kühne die Bühne mit ihrer Lesung aus ihrem ersten Buch „Von allem watt“. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 17,50 Euro.

Am Freitag, 3. September, ist Ludger Kazmierczak & Gäste mit Kabarett und Comedy zu Gast. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro. Bei allen Veranstaltungen ist die Außengastronomie geöffnet.

Karten gibt’s im Kulturbüro Niederrhein, 02821/24161, über info@kulturbuero-niederrhein.de, die Buchhandlung Hintzen, Mayersche Buchhandlung Völcker und unter www.reservix.de. Mehr Infos unter www.zumturmkleve.de

