Kleve - ein Städtchen zum Wohlfühlen

Eigentlich sind die Klever mit ihrem Städtchen ganz zufrieden. Natürlich wird auch am Niederrhein gerne genölt, aber wenn man so aufs Große und Ganze schaut, dann leben die Klever nicht nur sehr gerne in ihrer Stadt und genießen die Vorzüge der Natur und der ruhigen Lebensweise, nein, sie schätzen auch das kulturelle Angebot und die fortschrittliche Entwicklung, die man vielleicht auf den ersten Blick in einem Provinznest wie Kleve nicht vermuten würde.

Kinderbetreuung mit guten Noten

Das NRZ-Bürgerbarometer hat gezeigt, dass die Kreisstadt sich zum Beispiel in Sachen Kinderbetreuung im Vergleich zu anderen niederrheinischen Städten oder dem Ruhrgebiet wohltuend abhebt. Die Betreuungsqualität wird von vielen gelobt und allein die Tatsache, dass man sich in Kleve über ein Betreuungsangebot nach 18 Uhr Gedanken macht, ist schon ein Schritt nach vorn.

Die Stadt fürs Fahrrad herrichten

Ähnlich sieht es auf den Feldern Klimaschutz oder Mobilitätsverhalten aus. Kleve hat sich bereits früh mit diesen Themen auseinandergesetzt, Klimaschutzsiedlungen geschaffen, jetzt einen Klimaschutzmanager eingeführt und endlich auch einen Verkehrsplaner. Ohne Frage, die Ergebnisse – gerade in Sachen Verkehrswende – dürften gerne etwas üppiger ausfallen. Aber eine Stadt fürs Fahrrad herzurichten, ist eine Mammutaufgaben. Und letztlich müssen auch übergeordnete Instanzen wie Straßen.NRW, der Kreis oder die Polizei mitziehen. In Sachen Fahrradfahren stößt man hier allerdings noch zu oft auf alte Muster und wenig Bereitschaft, mal etwas Neues zu denken. Hier sollte Kleve mutiger agieren und mehr einfordern. Die Zeit dafür ist reif.