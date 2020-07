Kleve: Einbrecher steigen bei Tageslicht in Haus ein

Kleve. In einem Mehrfamilienhaus an der Graf-Otto-Straße in Kleve durchsuchten Einbrecher am helllichten Tag zwei Wohnungen.

Einbruch bei Tageslicht: Unbekannte verschafften sich am Samstag, 11. Juli, zwischen 17 und 20.15 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Graf-Otto-Straße in Kleve. Die Täter gelangten über den Garten des Hauses auf die Terrasse, wo sie eine Jalousie hochschoben, eine Scheibe einschlugen und so in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung einsteigen konnten.

Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie die Wohnung im Erdgeschoss und begaben sich ins erste Obergeschoss, wo sie die bleiverglaste Wohnungstür auftraten und die Wohnung ebenfalls durchsuchten.

Polizei bittet um Hinweise

Der oder die Täter flüchteten vermutlich über den gleichen Weg, über den sie ins Haus gelangt waren. Was entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.