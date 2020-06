Kleve: Eine pfiffige Hochzeit in Corona-Zeiten

Die Corona-Zeit kann viele schöne Feierlichkeiten ganz schön vermiesen. So dürfen die Abiturienten in diesem Jahr keine Abifeiern veranstalten, sondern bekommen lediglich ihr Zeugnis ausgehändigt – an manchen Schulen sogar ohne Anwesenheit der Eltern. Und auch Trauerfeiern und Hochzeiten dürfen nur mit den nötigen Hygiene- und Abstandsregeln organisiert werden.

Hochzeit mit vielen Stationen

Janina (25) und André Kaus (30) haben am Samstag im Museum Kurhaus in Kleve geheiratet und wollten ursprünglich mit 70 Leuten in der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln feiern. Doch daraus wurde nichts. Die abgespeckte Version sah eine Feier im kleinen Kreise im heimischen Garten vor. Aber auch daraus wurde nichts – denn die Familie zeigte sich erfinderisch.

Die Verwandten organisierten für die beiden kurzerhand eine Schnitzeljagd durch den Kreis Kleve. Den ganzen Tag über war das frisch vermählte Hochzeitspaar im Auto unterwegs, um Aufgaben zu lösen – und alle Gäste im privaten Umfeld zu treffen. So besuchten sie Oma und Opa, Onkel und Tanten, Freunde und Arbeitskollegen. An jeder Station hatten sie eine kleine Aufgabe zu lösen und feierten mit jedem auf Abstand. Ganz nach dem Motto: Wenn die Gäste nicht zum Hochzeitspaar kommen können, dann kommt das Hochzeitspaar eben zu den Gästen.

Tanz auf dem Koekkoekplatz

So tanzten die beiden am Nachmittag auf dem Koekkoekplatz im Beisein der Schützenfreunde und Familienangehörigen. Am Wisseler See besuchten sie einen Onkel und in Bedburg-Hau musste der nicht schwindelfreie Bräutigam mit verbundenen Augen eine Leiter empor.

Das Brautpaar freute sich über die Aktion. Am Abend gab es dann doch noch die Feier im eigenen Heim – mit zehn Familienmitgliedern.