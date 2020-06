Kleve: Endlich dürfen die Kinder wieder in die Kita

Das Team des Katholischen Familienzentrums Christus König an der Merowingerstraße in Kleve freut sich über den Neustart in der Kindertagesstätte. Bunte Kärtchen mit Grüßen und frische Blumen schmücken den Eingangsbereich. Das Team des Familienzentrums wird die Jungen und Mädchen am Eingang herzlichst empfangen.

Denn ab Montag dürfen (und sollen) in NRW alle Kinder wieder zurückkehren. Wenn auch in einen erst einmal eingeschränkten Regelbetrieb. „Aber wir freuen uns sehr darüber und wir haben uns gut auf diesen Neustart vorbereitet“, erklärt Monika Stockhorst, Leiterin des Familienzentrums Christus König. „Für die Eltern wurde es auch zunehmend schwerer diesem Druck standzuhalten, der durch die fehlende Kinderbetreuung aufgestaut wurde.“

Die Kitas gehen an den Start

Alle 36 Kitas in kirchlicher Trägerschaft in Kleve und Emmerich öffnen ihre Türen am Montag für den eingeschränkten Regelbetrieb. Auch die städtischen Einrichtungen gehen wieder an den Start. Für Marc Groenewald, Leiter der Zentralrendantur Kleve, gab es im Vorfeld eine Menge zu organisieren: Denn der Regelbetrieb bedeutet nicht nur eine strenge Einhaltung der Hygieneregeln, sondern auch die Bereitstellung des Personals. „Bislang stellt es sich für uns so dar, dass wir personell hinkommen“, so Groenewald für die kirchlichen Einrichtungen.

Öffnung der Kindertagesstätten in Kleve In Kleve werden rund 1600 Kinder in 25 Kindertagesstätten betreut. Die Stadt selbst betreibt drei Einrichtungen, die anderen sind in freier Trägerschaft (Kirchen, Elterninitiativen oder Wohlfahrtsverbände). An die Kindertagesstätten werden von der Stadt Kleve in den nächsten Tagen 14.000 Schutzmasken verteilt, um sich auf den Regelbetrieb unter Coronabedingungen vorzubereiten. Bislang wurden in den Kindertagesstätten 120 Kinder über die Notbetreuung versorgt. Ob die Kitas in den Sommerferien drei Wochen schließen, liege im Ermessen der Kindertageseinrichtungen, so die Stadt. Es gebe aber Notbetreuungskonzepte und Einzelfalllösungen. Es bestehe kein Gesamtüberblick, jedoch werden Eltern von der Einrichtung über die Regelungen informiert.

Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet für die KiTas auch, dass die Betreuung für alle Kinder zehn Stunden weniger erfolgt als regulär. „Das heißt von 35 auf 25 oder von 45 auf 35 Stunden wurde die Betreuung reduziert.“, erklärt Jutta Willemsen vom Elterninitiative Kindergarten Purzelbaum e.V. in Kleve. Sie freut sich sehr auf die Kinder. „Wir haben die Eltern gebeten, uns rechtzeitig mitzuteilen, welche Betreuungszeiten für sie wichtig sind. Das hat gut funktioniert.“

Weniger Betreuung bringt in erster Linie den Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, Probleme. Denn in der Corona-Notbetreuung wurde deren Kinder umfassend betreut. Jetzt sollen aber alle Kinder ausdrücklich zurück zum eingeschränkten Regelbetrieb. Und das bedeutet eben auch für sie erst einmal zehn Stunden fehlende Betreuung. Aber Gespräche zwischen Erzieherinnen und betroffenen Eltern führten meist zu tragbaren Lösungen.

Problem Sommerferien

Ein weiteres Problem: Die Sommerferien. Viele Eltern fordern auch dann qualifizierte Betreuungsangebote, weil wegen der wochenlangen Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen in der Corona-Krise die meisten ihren Jahresurlaub aufgebraucht hätten. Aber auch wenn alle Eltern zeitlich sehr in Anspruch genommen wurden soll es in den Kindertagesstätte bei den dreiwöchigen Schließungen im Sommer bleiben. Notbetreuungen wird es in Absprache der Kitas untereinander geben und auch die Jugendämter sollen nach dem Willen der Politik entsprechend helfen, wenn die Eltern gar keine Betreuungsmöglichkeiten finden können.