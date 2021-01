Kleve: Erinnerungen eines Karnevalisten

Kleve-Materborn Eigentlich müsste jetzt kräftig Karneval gefeiert werden. Doch die Session ist abgesagt. Norbert Leenders schwelgt in Erinnerungen.

Fast unauffällig ist der Jahreswechsel über die Bühne gegangen. Ohne Publikum. Auf den närrischen Frohsinn warten Karnevalsfans vergebens. Alles abgesagt. „Das Coronavirus trifft alle hart, Geschäftsleute, Sportvereine, Altenheime und eben auch die Karnevalisten“, weiß einer, der es wissen muss, weil er seit mehr als 40 Jahren „närrisch“ ist: Norbert Leenders (72) aus Kleve. „Karneval ist dazu da, um anderen Freude zu bringen. Das ist meine Lebensphilosophie“, sagt er. Und daher erinnert er sich auch gerne an schöne Karnevalsmomente, um sich die Zeit für die Session 2021/2022 zu verkürzen.

Leenders selbst ist seit vier Jahrzehnten im Klever Karneval zu Hause und die Karnevalserinnerungen sind an der Kapellenstraße omnipräsent: In gerahmten Bildern, in vielen Briefen, in Ordnern und dicken Fotoalben. Fünfmal war Norbert Leenders in der Prinzengarde, viermal Sitzungspräsident und 40 Jahre im Gaudi-Männerballett. „Letzteres gibt es noch, da sind wir nur zur Zeit eben auch wegen Corona ausgebremst“, bedauert Leenders. Tanzen liegt dem Klever im Blut – nicht nur, weil er selbst über 15 Jahre lang Tanzseminare auf die Beine gestellt hat und der klassische rheinische Gardestiefel jahrzehntelang von Otten & Leenders maßangefertigt hergestellt wurde.

Stiefel fürs Fernsehen

Nur zu gut erinnert sich der Schuhtechniker an eine ganz besondere: „Über die Firma Hintzen in Korschenbroich sollte ich vor rund zehn Jahren einen Tanzmariechen-Stiefel anfertigen, der aber ganz merkwürdige Maße hatte. Da habe ich dann vor der Anfertigung vorsichtshalber bei der Firma angerufen und nachgefragt, ob die zugeschickten Maße für die Stiefel denn so stimmen würden. So einen Wadenumfang hat keine Frau…“ Die Antwort klärte das Missverständnis schnell auf. „Das Tanzmariechen war der Komiker Markus Maria Profitlich, der damals einen Auftritt damit im Fernsehen hatte.“ Für Leenders war es ein heiteres und schönes Gefühl, Profitlich dann mit seinen Stiefeln im TV zu sehen.

„Made in Kleve“ sprach sich rum bei Show- und Bühnengrößen. In den stets maßgeschneiderten, individuellen Schuhen steckten über die Jahre schon zahlreiche prominente Beine. So beispielsweise die der Kessler Zwillinge und die der Profis bei der Premiere des Musicals Cats, außerdem deutsche Funkenmariechen-Meister und viele mehr.

Ein Karnevalist hört niemals auf

Vater Theodor Leenders hatte damals ein eigenes Waden-Messgerät erfunden. Selbst das skurril anmutende Gerät ist für kurze Zeit zur Berühmtheit geworden, nämlich als Norbert Leenders es zum Hessischen Rundfunk für die TV-Sendung „Das Dings vom Dach“ sendete. „Das Rateteam musste rausfinden, was es war. Und tatsächlich tippte die Mannschaft 2019 richtig“, wundert sich Leenders. Denn für den Laien ist die Apparatur ein wenig exotisch und nicht direkt als Messgerät zu erkennen.

Auch wenn heute mit modernen Mitteln die Wadenumfänge ermittelt werden – gemessen wird immer noch. „Auch nach 50 Jahren als Schuhtechniker ‚darf‘ ich ja nicht einfach aufhören“, lacht Leenders. Ob nun lokale Karnevalsvereine oder die Hürther Husaren, das Dreiergestirn, die Kölner Rheinveilchen, die Siegburger Funken oder der Prinz aus Hannover („er kam 2019 persönlich hierher gefahren, nur um seine Maße von mir abnehmen zu lassen – dafür brachte er mir und meiner Frau einen Orden mit“, so Leenders) alle wollen immer noch Stiefel aus Kleve. „Man hat mir klar gesagt: Du darfst erst dann aufhören, wenn du jemanden hast, der das genauso für uns weiter macht.“

Eine berührende Geschichte

Besonders berührt ihn eine Bestellung aus dem vergangenen Jahr. „Ein Tanzmariechen wollte Stiefel von mir gemacht bekommen. Sie wollte persönlich zur Bestimmung der Maße nach Kleve, aber sie müsse ihren Hund mitbringen, hat sie gesagt. Hm… nach kurzer Überlegung habe ich gedacht‚ okay, warum nicht‘ und dann kam das Mädchen mit ihrem Hund am Geschirr. Es war ein Blindenhund, das Tanzmariechen war blind! Das hat mich unheimlich berührt, dass ein blindes Mädchen tanzen will und auch kann. Ich habe großen Respekt davor!“

Diese Geschichte berührt ihn immer noch sehr und wenn er den Ausfall der Session und die soziale Isolation manchmal kaum mehr erträgt, dann sieht er das Mädchen vor seinem inneren Auge und weiß, dass es Karnevalisten gibt, die mit ganz anderen Handicaps klar kommen müssen, als mit Lockdowns, Gesichtsmasken und Abstandsregeln. Und dann freut er sich eben auf die Session 2021/22.