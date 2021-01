Kleve: Erster Nachwuchs im Jahr 2021 im Tiergarten

Kleve Im Klever Tiergarten gibt's bei den Meerschweinchen und Wildschweinen Nachwuchs. Der kleine Zoo erlebt eine schwere Corona-Zeit.

Obwohl der Klever Tiergarten derzeit noch für Besucher geschlossen ist, geht das Leben hinter verschlossenen Toren weiter. Jüngst hat der erste Nachwuchs im neuen Jahr in Kleve das Licht der Welt erblickt: Zwei weibliche Meerschweinchen wurden geboren.

„Meerschweinchen sind Nestflüchter und erkunden bereits wenige Minuten nach der Geburt ihre Umgebung“, erklärt der neue Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Sogar die Zähne wechseln die flinken Nager im Mutterleib, so dass sie bereits mit wenigen Tagen zum ersten Mal feste Nahrung knabbern können“. Mit den beiden Neugeborenen leben nun 13 Meerschweinchen im Tiergarten Kleve.

13 neue Frischlinge

Gleich 13-fachen Nachwuchs gab es hingegen bei den Wildschweinen. In zwei Nächten brachten die beiden Bachen die Frischlinge zur Welt. „Noch liegt der gestreifte Nachwuchs die meiste Zeit des Tages im Stroh des geschützten Stalls. Ab und zu kann man aber schon ein kleines Näschen erkennen, was aus dem Stall nach draußen in die frische Luft guckt“, sagt Polotzek. Und so wird es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern, bis auf der Wildschweinanlage reges Treiben herrscht.

Davon werden die Besucher vorerst nichts sehen können. Seit dem 2. November ist der Tiergarten erneut für die Öffentlichkeit geschlossen. „Wie viele andere Betriebe auch erleben wir derzeit eine wirtschaftlich schwierige Zeit“, blickt der stellvertretende Tiergartenleiter Dietmar Cornelissen auf die aktuelle Situation.

25.000 Besucher weniger

Im vergangenen Jahr haben knapp 62.000 Menschen den kleinen Zoo an der Tiergartenstraße besucht. Das sind coronabedingt 25.000 weniger als in den Jahren zuvor. Mit den ausbleibenden Besuchern fehlen auch die Einnahmen. Cornelissen: „Derzeit leben wir vor allem von unseren Rücklagen sowie von Spenden und Patenschaften. Wann wir wieder öffnen dürfen, ist leider noch unklar.“

Doch das Leben im Klever Tiergarten geht weiter: Neben den Jungtieren bei Wildschweinen und Meerschweinchen ziehen demnächst Maras und Strauße auf das 6 Hektar große Gelände.