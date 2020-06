Kleve: Feuerwehr befreit Kormoran aus Fußball-Fangnetz

Kleve-Materborn. Die Klever Feuerwehr rettete einen Kormoran, der sich an einem Bolzplatz im Fangnetz verheddert hatte. Passanten informierten die Einsatzkräfte.

Diese Landung war schief gegangen: Ein Kormoran verhedderte sich am Donnerstag, 18. Juni, gegen 16.30 Uhr kopfüber in einem Fußball-Fangnetz an einem Bolzplatz in Materborn. Aufmerksame Mitbürger, die in der angrenzenden Parkanlage unterwegs waren, wurden auf die Notlage aufmerksam und riefen die Feuerwehr.

Der Kormoran im Fangnetz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Kleve

Den Feuerwehrleuten des Löschzugs Materborn gelang es mit Hilfe der Drehleiter, den Vogel zu erreichen. Mit einer Notfallschere schnitten sie das Netz an mehreren Stellen so durch, dass die Flügel und Beine befreit werden konnten. Der Kormoran wurde behutsam in eine Decke eingepackt und im Drehleiterkorb nach unten gefahren.

Kormoran schwamm nach einigen Sekunden davon

Das Paket aus Vogel und Decke legt ein Kamerad an einem nahe gelegenen Regenrückhaltebecken ab und öffnete es. „Das Tier benötigte zwar noch einige Sekunden um sich zu sortieren, marschierte dann aber schnellen Schrittes Richtung Wasser und schwamm davon“, sagte Feuerwehrsprecher Floria Pose.

„Ein Dank gilt den umsichtigen Mitbürgern, die nicht weggeschaut, sondern gehandelt haben. So konnte der Vogel innerhalb weniger Minuten aus seiner Notlage gerettet werden, wo er bei diesen Temperaturen womöglich nicht mehr allzu lange überlebt hätte“, meinte Pose. Im Einsatz war der Löschzug Materborn mit 13 Kräften. Der Einsatz dauerte eine halbe Stunde.