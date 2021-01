Kleve: Feuerwehr löscht Kaminbrand in einer Doppelhaushälfte

Kleve Der Funkenflug aus dem Schornstein war bereits deutlich erkennbar, als die Feuerwehr Kleve in Reichswalde am Samstagabend anrückte.

Der Löschzug Süd der Feuerwehr Kleve wurde am Samstagabend um 18.21 Uhr zu einem Kaminbrand am Köhlerweg in Kleve-Reichswalde alarmiert. Der Funkenflug aus dem Schornstein der Doppelhaushälfte war in der Dämmerung bereits deutlich erkennbar. Durch Kehrmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.

Zwei Atemschutztrupps gingen zur Erkundung in das Wohnhaus vor. Dabei fiel auf, dass bereits Brandrauch aus einer Revisionsklappe im Obergeschoss drang. Die Einsatzkräfte entfernten das Brandgut aus dem Kaminofen und kehrten mit Hilfe der Drehleiter aus Materborn den Kamin von oben.

Kontrollieren der Luft

Die herabfallende Glut wurde im Kellergeschoss aufgefangen und abgelöscht. Um zu verhindern, dass sich Brandrauch im Gebäude ausbreitet, setzten die Einsatzkräfte einen Überdrucklüfter und einen Rauchschutzvorhang ein.

Nachdem die Luft in den betroffenen Räumen über ein Mehrgasmessgerät kontrolliert wurde, konnte die Feuerwehr das Gebäude gegen 19.50 Uhr direkt wieder an den Eigentümer übergeben.