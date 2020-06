Kleve: Jungen Leuten Perspektiven mitgeben

Kleve. Das BBZ betreibt insgesamt drei Jugendwerkstätten an den Standorten Kleve, Rees und Geldern. In Kleve werden 24 TeilnehmerInnen betreut.

„Wenn’s sein muss, dann kann ich auch aus nix ‘was zusammen bauen!“ Der fast 18-jährige Alex Stawiarz zeigt sich selbstbewusst. Und das zu recht. Denn bevor er im August 2019 den Weg in die Jugendwerkstatt (JuWe) Kleve fand, wusste er nicht wirklich, wo seine Stärken liegen. Er ist einer von 24 jungen Leuten, die von diesem sehr niederschwelligen Angebot des Berufbildungszentrum Kreis Kleve (ehemals Theodor-Brauer-Haus) profitieren. „Mir macht hier alles Spaß“, betont er überzeugend. Entsprechend viele praktische Talente hat er bereits für sich entdecken und ausprobieren können.

Zum Hintergrund: Das BBZ betreibt insgesamt kreisweit drei Jugendwerkstätten mit den Standorten Kleve, und Geldern. „In Kleve werden 24 TeilnehmerInnen betreut. Davon sind acht Plätze für das Verbundmodell Lernen und Arbeiten“, erklärt Katharina Hübbers, die für die sozialpädagogische Begleitung in der Klever JuWe zuständig ist.

„Im Rahmen des Verbundmodells bieten wir die Möglichkeit, über einen Zeitraum von zwei Jahren ihren Hauptschulabschluss (Klasse 9) nachzuholen. Hier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an zwei bis drei Tagen Unterricht in kleinen Gruppen und die anderen Tage sind praxisorientiert. An der Jugendhilfemaßnahme JuWe nehmen benachteiligte und individuell beeinträchtigte Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren teil. Und alle, die zu uns kommen, haben ein Päckchen zu tragen.“

Die beiden Jugendlichen Maxi, links, und Maximilian arbeiten an einem Insektenhotel in der Werkstatt der Berufsbildungswerkstätten in Rees. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Das fünfköpfige Betreuerteam im JuWe an der Thaerstraße Kleve versucht den jungen Leuten das Tragen ihrer Lebenspäckchen zu erleichtern. Vielleicht sogar das ein oder andere davon abzulegen. Oder umzuwandeln. Ihnen Erfolgserlebnisse durch verschiedenste Projekte und die Arbeit in den verschiedenen Werkstattbereichen zu bieten. Dazu tragen auch ein fester Tagesablauf und Struktur bei. Etwas, das die Jugendlichen nach entsprechender Eingewöhnungszeit durchaus zu schätzen wissen.

„Wir passen uns hier mit unseren Projekten und Ideen den Jugendlichen und ihren Wünschen und Möglichkeiten an“, betont auch Anke Altenstädter, Werksanleiterin für den Kreativbereich. „Außerdem besprechen wir hier täglich, die Dinge, die wir tun. Es gibt ein gemeinsames Frühstück und wir geben unseren Teilnehmern familiäre Betreuung.“

Da trifft es sich gut, dass die jungen Leute in der JuWe junge, mittelalte und ältere Ansprechpartner finden. Jeder hat so seine Ideen, Anregungen und seine Art, mit den Jugendlichen umzugehen, zu sprechen und zu arbeiten. „Wichtig ist uns, dass wir ihnen Perspektiven und Ideen für die Zukunft mit auf den Weg geben können“, betont Andreas Giese, der Werksanleiter unter anderem für den Gartenbereich ist.

Dazu trägt auch Moritz Roenspieß von der Steinmetzwerkstatt bei. Und Christina Beaco-Müller, die sich um alles rund um den Haushalt kümmert und die jungen Leute hier entsprechend anleitet. So wie die 18-jährige Aleksia Kieniksman. Sie fühlt sich wohl in der Küche, kann backen, kochen, putzen und zeigt sich in diesem Bereich engagiert und talentiert. „Aber acht Stunden in der Schule sitzen – das geht einfach nicht“, verrät die junge Frau selbstkritisch.

Doch ganz gleich, wo die Stärken der jungen Leute auch liegen – nach jeweils einem Jahr Verweildauer mit entsprechender individuell zurecht geschnittener Förderung hofft das JuWe-Team jedem Teilnehmer Perspektiven für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung mitgeben zu können. Für dieses Ziel werden in der JuWe die praktischen Talente entdeckt und gefördert und damit gleichzeitig auch die Persönlichkeitsentwicklung und psychischen Ressourcen gestärkt sowie Schlüsselkompetenzen gefördert.