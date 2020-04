Kleve-Kellen: Aldi geschlossen – der Neubau wird größer

Die Filiale von Aldi-Süd in Kleve-Kellen ist geschlossen. „Im Winter 2020“, so kündigt das Unternehmen auf der Plakatwand an, wird wieder eröffnet. Bis dahin werden die Mitarbeiter auf andere Filialen verteilt.

Seit 1984 gibt es den Supermarkt an der Emmericher Straße. „Wir werden ihn abreißen und an gleicher Stelle neu errichten“, kündigt auf NRZ-Anfrage der Sprecher Tobias Neuhaus in Mülheim an der Ruhr an. Entstehen wird ein modernes Gebäude mit Pultdach, das unter anderem mit einer Photovoltaikanlage sowie einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet wird.

Vergrößerung um 370 Quadratmeter

Ende des Jahres umfasst dann die Verkaufsfläche 1300 Quadratmeter – und damit rund 370 Quadratmeter mehr als bisher. „Sie wird nach unserem neuesten Einrichtungskonzept gestaltet, das den Fokus noch stärker auf die Frische der Lebensmittel legt“, so Neuhaus. Eine reichhaltige und teilweise auch gekühlte Auswahl an Obst und Gemüse liegt dann in mehrstufigen Regalen. Fisch und Frischfleisch ergänzen das gekühlte Frische-Angebot. Frisch zubereitet werden Snacks und Backwaren. Prominent hervorgehoben wird auch das Bio-Sortiment.