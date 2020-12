Kleve-Kellen: Ein stiller Abschied der Auferstehungskirche

Die Auferstehungskirche in Kellen wurde am Sonntag entwidmet. Pfarrer Achim Rohländer spendete den letzten Segen.

Kleve-Kellen Sonntag wurde die evangelische Kirche in Kellen entwidmet – wegen Corona ganz ohne Feierlichkeiten. Online-Gottesdienst wurde gedreht.

So hat sich Pfarrer Achim Rohländer den Abschied von seiner Kirche auch nicht vorgestellt. Der evangelische Geistliche aus Kellen hat 21 Jahre lang in seinem Gotteshaus an der Jahnstraße gearbeitet und eigentlich ist er davon ausgegangen, dass er hier auch in den Ruhestand treten wird. Doch es kam anders – ganz anders. Am Sonntag wurde die Auferstehungskirche in einem stillen Akt entwidmet. Wegen der Corona-Pandemie wurde mit einigen, wenigen Gemeindemitgliedern ein Videogottesdienst aufgenommen. Die Kirche blieb am eigentlichen Tag der Entwidmung geschlossen.

Neuanfang an der Versöhnungskirche

Achim Rohländer wird im neuen Jahr gemeinsam mit seinen Kollegen Georg Freuling sowie Elisabeth und Martin Schell im Gemeindezentrum an der Lindenallee arbeiten. Die evangelischen Christen wagen in Kleve einen Neuanfang und konzentrieren ihre Arbeit am zentralen Punkt der Stadt. Aber auch die Eröffnung des neuen Zentrums, welches eigentlich mit einem festlichen Weihnachtsgottesdienst hätte begangen werden sollen, verlief alles andere als normal. Still und leise wurde im Gemeindebüro vor Weihnachten die Arbeit aufgenommen. Einen festlichen Gottesdienst gab es nicht.

Die Trauer über Entwidmung der kleinen Kirche an der Jahnstraße ist in Kellen nach wie vor groß. Viele Gemeindemitglieder sind mit der Entscheidung nicht einverstanden. Aber der Blick wird jetzt auch nach vorne gerichtet. Pfarrer Rohländer sagte in seiner Ansprache im Video-Gottesdienst, dass das neue Gemeindezentrum an der Linde mit Leben gefüllt werden will. Die Räumlichkeiten würden dafür ideale Voraussetzungen bieten. Sie sind hell, freundlich und für die Jugend gibt es ein völlig überarbeitetes Effa-Gebäude. Konzept und Räumlichkeiten wurden den modernen Anforderungen angepasst.

Pfarrerin Heidi Leucht hat die Gemeinde geprägt

Die Auferstehungskirche in Kellen wurde im September 1964 in Angriff genommen. Die Pfarrer Karl-Heinrich Stockkamp und Martin Hinnenthal haben gemeinsam mit Superintendenten Göbbelsmann den Grundstein gelegt. Zwei Jahre später erfolgte die Einweihung. Bis 1977 wurde die Gemeinde von Pfarrer Horst Eckel geleitet, danach übernahm Heidi Leucht die Leitung bis 1999. Die kleine, zierliche Pfarrerin hat maßgeblich für ein „Wir-Gefühl“ in Kellen beigetragen und sehr aktiv für das Gemeindeleben gearbeitet.

In Kellen schätzten die Gemeindemitglieder den familiären Charakter der Kirchen. Unvergessen seien die vielen geselligen Zusammenkünfte. Die gemeinsamen Frühstücke, die Feier-Abendmale, die unterschiedlichen Gottesdienstreihen und die Angebote für Familien. Ingrid Poschmann etwa hat 25 Jahre das Gemeindeleben in Kellen mitgestaltet und viele nette Menschen kennen gelernt. Vor allem die Organisation der Gemeindefrühstücke seien toll gewesen, erinnert sie sich. Mittlerweile wohnt sie mit ihrem Mann ganz in der Nähe der Versöhnungskirche – und wird künftig auch dort das Gemeindeleben gestalten.

Auferstehungskirche wurde an Investor verkauft

Die kleine Auferstehungskirche in Kellen wurde an einen Investor verkauft, der das Haus für andere Zwecke umnutzen möchte. Geprägt hat die Kirche das Wandrelief von Waldemar Kuhn. Das Kunstwerk erzählt die unversöhnte und versöhnte Schöpfung. Dort, wo das Taufbecken stand zeigt sich die Wand unruhig und aufgewühlt (die unversöhnte Schöpfung). Und dort, wo das sich das Kreuz befand glätteten sich die Wogen im Wandrelief.

Während des Online-Gottesdienstes wurden Kreuz, Taufbecken, Taufkerze, Bibel sowie Weinkelch und Hostienschale symbolisch aus der Kirche getragen. Pfarrer Achim Rohländer schloss nach 54 Jahren die Eingangstür ab.

>>Die Gestaltung des letzten Gottesdienstes

Den letzten Gottesdienst gestalteten: Karsten Menke, Martha und Werner Seuken, Ingrid und Dieter Poschmann, Renate Buttcher, Ruth Klein-Herzbruch, Marianne Hütz, Rita Madré, Else Paffenholz, Helga Walter und Pfarrer Achim Rohländer.