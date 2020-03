Kleve: Lkw rollte über das Bein einer Radfahrerin

Kleve-Kellen. Bei einem Unfall in Kleve hatte eine Radfahrerin Glück im Unglück.

Verletzt wurde eine Fahrradfahrerin am Dienstag, 3. März, gegen 12.40 Uhr auf der Briener Straße in Kellen bei einem Verkehrsunfall. Ein Lkw rollte über ihr Bein, doch sie hatte glück im Unglück. Ein 54-Jähriger LKW-Fahrer war dort in Richtung Hammstraße unterwegs und beabsichtige, die Radfahrerin zu überholen, die in gleicher Richtung fuhr. Wegen eines entgegenkommenden Autos schwenkte der Fahrer mit dem LKW jedoch wieder nach rechts und touchierte dabei die Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ihr Bein wurde vom Reifen des LKW überrollt.

Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch schon wieder entlassen werden.