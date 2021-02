Kleve: Marius Schulte neuer Sprecher der Wirtschaftsjunioren

Kleve. Die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve haben einen neuen Vorstand gewählt. Für die nächsten zwei Jahre führt sie Marius Schulte.

Nach zwei Jahren haben die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve einen neuen Vorstand gewählt: Sprecher für die Jahre 2021 und 2022 ist Marius Schulte, seit Januar 2021 Geschäftsführer bei Wolters Nutzfahrzeuge GmbH in Kalkar. Mit Schulte in den Vorstand gewählt wurden ebenfalls Christian Cox (blue-power.IT, Omexom Smart Technologies GmbH, Uedem) als stellvertretender Sprecher, das langjährige Vorstandsmitglied Markus Brinkmann (BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB, Bedburg-Hau) als Kassenwart sowie die Beisitzerin Gina Heimsoth (DFE Pharma GmbH & Co. KG, Goch). Auch die ehemalige Kreissprecherin Marie-Christin Remy (Hennecken Remy GmbH, Emmerich/Kleve) bleibt als Beisitzerin dem Vorstand erhalten.

Kreissprecher Christian Cox ist „Wirtschaftsjunior des Jahres“

Traditionell wird bei der Jahreshauptversammlung auch eine Juniorin oder ein Junior mit dem Titel „Wirtschaftsjunior des Jahres“ ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt der neugewählte stellvertretende Kreissprecher Christian Cox die Ehrung.

Die Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr rein virtuell statt. Schulte bedankte sich bei seiner Vorgängerin Marie-Christin Remy für die wertvolle Arbeit in den vergangenen zwei Jahren, die unterschiedlicher kaum sein hätten können. 2019 war das Jubiläumsjahr der Junioren zum 50. Jahrestag der Gründung 1969. Das Jahr stand ganz im Zeichen des Juniorentags am Airport Weeze mit über 250 Gästen. Das pandemiegeprägte Jahr 2020 stellte auch die Wirtschaftsjunioren vor neue Herausforderungen, die vor allem auf digitalem Wege gelöst wurden.

Die Nacht der Ausbildung war ein großer Erfolg

Schulte hob Remys Engagement für die Bildung hervor. Unter Marie-Christin Remy organisierten die Junioren wieder die Nacht der Ausbildung sowie die Aktion „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ und tauschten sich mit vielen Entscheidungsträgern aus der Region aus. Als neuer Kreissprecher möchte der 28-jährige Geschäftsführer aus Goch die Stimme der jungen Wirtschaft im Kreis Kleve weitertragen: „Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre an der Spitze der Wirtschaftsjunioren. Wir werden auch in der Zukunft den Fokus auf die junge Wirtschaft in der Region setzen.“ Mehr Infos unter www.wj-kleve.de.