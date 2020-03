Kleve: Mehrere Autos wurden aufgebrochen

Kleve. Autoknacker schlugen gleich an mehreren Autos in Kleve die Scheiben ein und stahlen unter anderem Laptop und Kinderkleidung.

Eine ganze Reihe Autos wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. März, aufgebrochen. Auf der Delfter Straße in Materborn schlugen die Täter an einem Hyundai i20 eine Scheibe ein und stahlen eine Handtasche samt Geldbörse. Auf der selben Straße gingen sie einen BMW X3 an, nahmen eine Arbeitstasche mit Laptop heraus.

An der Nassauer Allee stahlen die Unbekannten aus einem Skoda Octavia Kinderbekleidung, aus einem Seat Arosa einen leeren Koffer. Auf der Albersallee auf dem Krankenhausparkplatz wurde die Scheibe eines Opel Corsa eingeschlagen – Beute sind zwei Brillen und ein Audio-Kabel. Hinweise an die Kripo Kleve 02821 5040.