Kleve: Motorroller-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Kleve. Bei einem Verkehrsunfall in Kleve ist ein 18-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden. Eine Opel-Fahrerin hatte ihn übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Kleve ist am Montag, 21. November, ein 18-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 13.25 Uhr auf der Triftstraße unterwegs, als eine 42-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Opel aus der Sackstraße in die Triftstraße einbog. Sie übersah dabei den Motorroller, es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige, der mit einem Sozius (17) unterwegs war, konnte Kollision und Sturz nicht vermeiden.

Am Motorroller entstand Totalschaden

Dabei wurde er schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorroller entstand Totalschaden.

