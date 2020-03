Kleve: Neue Eltern für benachteiligte Kinder gesucht

Kreis Kleve. „Kinderglück – Zuhause mit Herz GbR“ ist ein freier Jugendhilfeträger mit Sitz in Kleve am Spoyufer. Sie werben für Kleve, ländlich und waldnah.

Die Vermittlung von Erziehungsstellen ist eine wachsende Branche mit hoher sozialer Verantwortung. Kinder, die das Jugendamt aus ihren Herkunftsfamilien nimmt, brauchen ein anderes Zuhause. Neben den etablierten Einrichtungen wie Context e.V. (die NRZ berichtete), wagen auch neue die Unternehmensgründung. Zum Beispiel drei junge Frauen in Kleve.

Erfahrung mit der Arbeit haben alle Drei – und wollten es anders machen, familiärer, näher am Kind, näher an den neuen Eltern. Ihre „Kinderglück – Zuhause mit Herz GbR“ ist ein freier Jugendhilfeträger mit Sitz in Kleve am Spoyufer 3 im Spoycenter. Nah zum Bahnhof, das ist gut, denn die meisten Eltern oder Vormünder, deren Kinder ein neues Zuhause suchen, kommen aus dem Ruhrgebiet, sagt Daniela Bertrams. Einerseits Berufsbetreuerin und Vormund, nimmt sie nun im Trio mit Sozialpädagogin Tanja Hülsmann-Remy und Kindheitspädagogin Margarita Zulauf die neue Position der Vermittlerin ein.

Die Geschäftsstelle ist gleichzeitig auch Begegnungsraum für Kinder mit ihren leiblichen oder Pflege-Eltern. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Gegenüber den Jugendämtern werben die Ansprechpartnerinnen aus Kleve in Worten und auf Fotos auf ihrer Internetseite mit Bildern von Wiese und Wald, Rehen, Pferden, Mädchen mit Lämmchen und Junge mit Ball. „Unsere Familien, die wir bisher betreuen, leben tatsächlich ländlich und waldnah“, sagt Margarita Zulauf. „Das ist, was die Großstadtkinder nicht kennen, die meist aus engen Mehrfamilienhäusern kommen“, ergänzt Hülsmann-Remy.

Liebe und Kraft tanken

Hier sollen sie Liebe und Kraft tanken. „Die Kinder haben in ihren Beziehungen schon viele Abbrüche erlebt und wollen nun Sicherheit und Halt und Lebensperspektiven“, so Hülsmann-Remy.

„Kinderglück“ wurde im Mai 2019 in Kleve gegründet. Das Team soll so klein bleiben, mit einer Betreuungsquote von eins zu zehn Kinder. „Kontinuität ist wichtig, ständige Wechsel sind für die Kinder Gift“, so Hülsmann-Remy. Die drei Ansprechpartnerinnen prüfen künftige Pflegefamilien, dem Kennenlerngespräch folgen Besuche der Koordinatorinnen bei den Bewerber-Familien zu Hause.

Im Spoycenter hat die „Kinderglück“-Gesellschaft ihren Sitz. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

„Sie müssen bereit sei, sich komplett zu öffnen“. Lebenslauf, polizeiliches Führungszeugnis. Ob sie beruflich Zeit genug haben. Sie müssen ihre finanzielle Lage offen legen – denn sie sollen aus ideellen Gründen die neue Aufgabe übernehmen wollen. In welchem Raum wird das Kind künftig leben? Welche Umfeld-Familie, zum Beispiel Großeltern, werden Bezugspersonen? „Aber,“ so lacht Daniela Bertrams freundlich, „wir sind nicht Fräulein Rottenmeier aus ‘Heidi’, die die Familie auf links dreht“.

Eltern mit pädagogischer Ausbildung

Bevorzugt möchte „Kinderglück“ Erziehungsstellen – Familien, Paare oder Einzelpersonen – finden, deren Bezugspersonen eine pädagogische oder therapeutische Ausbildung haben, „die sie befähigt, traumatisierte Kinder/ Jugendliche aufzunehmen, zu begleiten und zu fördern“.

Solchen Pflegeeltern sei klar, dass sich „die Kinder anfangs sehr angepasst zeigen, aber je mehr sie an Sicherheit gewinnen oder in die Pubertät kommen, um so mehr geraten sie an ihre Grenzen“, beschreibt Tanja Hülsmann-Remy, die auch Systemische Anti-Gewalt-Trainerin und Deeskalations-Trainerin ist. Sie und ihre Kolleginnen sind jederzeit im Hilfeplanprozess ansprechbar. „Sorgen zuzugeben ist nicht unprofessionell“, beruhigen sie die Eltern. Wer Erziehungsstelle werden und „Kinder und Jugendliche in einem geschützten und wertschätzenden Familiensystem aufwachsen lassen möchte, der muss sich das wirklich gut überlegen. Man verpflichtet sich für eine lange Zeit und es wird kein braves, unkompliziertes Kind versprochen“, so Hülsmann-Remy.

„Kinderglück“ orientiere sich bei erzieherischen Hilfen und Vollzeitpflege an den Qualitätsstandards der „Westfälischen Pflegefamilien“ und der „Trägerkonferenz Erziehungsstellen Rheinland“, deren Eltern-Fortbildungen sie nutzen wollen. „Wir lassen uns transparent jederzeit in die Karten gucken“, was sie von anderen Erziehungsstellen-Profilern auf dem Markt unterscheide, so Daniela Bertrams.

„Wir machen uns zurzeit bei den Jugendämtern bekannt und erfahren, wie viele hilfsbedürftige Kinder es gibt. Die Problematik ist, eine passende Familie zu finden“, so Hülsmann-Remy. „Die Verantwortung wiegt schwer. Wir müssen sehr gut hinschauen,“ auch bei weiteren Familienbesuchen, versichert Bertrams. Die ersten beiden Kinder vermittelte „Kinderglück“ im September in neue Familien im Kreis Kleve. „Es ist großartig zu sehen, wie sie schon aufgeblüht sind“, freut sich Bertrams.

„Kinderglück“ ist im Internet zu finden unter kinderglueck-nrw.de. Dort stehen auch die Handy-Telefonnummern der Ansprechpartnerinnen.