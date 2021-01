Kleve: Neue Festerausstellung im Museum Haus Koekkoek

Das Museum Haus Koekkoek besitzt viele Fenster, in denen man ein Bild hängen kann.

Kleve Kinder zwischen 5 und 16 Jahren sollen schöne Gartenbilder malen. Diese werden dann im Museum und auf Facebook zu sehen sein.

Das Museum Haus Koekkoek möchte wieder eine Fensterausstellung organisieren und gleichzeitig einen Kalender für das Jahr 2022 gestalten. Das Haus ruft alle Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren zum Mitmachen auf.

Die Kinder und Jugendliche sollen Bilder zum Thema "Mein Traumgarten mit Gartenhaus" malen. Die Bilder sollen dann in den vielen Fenster des Hauses gehängt werden und auch auf Facebook zu sehen sein. Aus den schönsten

Beiträgen entsteht ein Kalender für 2022.

Barend Cornelis Koekkoek war nicht nur ein erfolgreicher Landschaftsmaler, der gerne wanderte, sondern er liebte auch Gärten. Bevor er sein Haus in Kleve am heutigen Koekkoekplatz erbaut hat, kaufte er sich zuerst einmal ein großes Gartengrundstück. In einem ehemaligen Gartenhaus richtete er sein Atelier ein und erweiterte es um einen Turm. Auf dem Turm steht noch heute eine Figur der Minerva, antike Göttin der Kunst.

Alle Bilder sollten auf Din A3-Papier gemalt werden. Auf der Rückseite sollte der Name, das Alter und eine Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer, E-Mail oder Adresse) hinterlegt werden. Das Bild kann dann in den Briefkasten von Haus Koekkoek eingeworfen werden.

Es werden später drei Gewinner ermittelt, die eine exklusive Führung durch das Haus und den Garten bekommen.