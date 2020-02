Kleve: Neue Kita schließt nur an sieben Tagen im Jahr

Zu den bisher 1604 Betreuungsplätzen in Kindergärten in Kleve kommen 117 dazu. So brachte es der Jugendhilfeausschuss auf den Weg. Vier zusätzliche Kita-Guppen bekommt die Stadt im Planbezirk Materborn/Reichswalde.

Der Jugendhilfeausschuss beschloss, die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH (Kiku) mit einer neu zu errichtenden vier-gruppigen Kindertageseinrichtung (83 Plätze für Zwei- bis Sechsjährige) in die Jugendhilfeplanung aufzunehmen. Seit November 2018 wünschte der Ausschuss mehr Kitaplätze im Bereich Materborn/Reichswalde. Die Verwaltung fragte freie Träger an, die bereits lokal tätig sind. Den Zuschlag erhielt „Kiku“, das sich abhebe durch seine Spezialisierung auf Kinderbetreuung und „ein überdurchschnittliches Leistungsprofil“, das auf Bedürfnisse bei der Betreuungszeit von Familien eingehe, so die Verwaltung. Bei Kiku gibt es nur fünf Schließtage im ganzen Jahr (andere Bewerber halten sich an die gesetzliche Soll-Grenze von 20 Tagen oder mehr) und Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 17 Uhr.

Außen Container, drinnen normaler Kindergarten mit familienfreundlichen Öffnungszeiten. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Hoher Landeszuschuss

Außerdem ist allein Kiku bereit, den Neubau im sogenannten „Eigentum des Trägers“ zu errichten. Das ist der Verwaltung lieber als ein „Investorenmodell“. Denn für das „Eigentum des Trägers“ sagte das Land einen einmaligen Investitionskostenzuschuss von bis zu 30.000 Euro je Platz (mit 90 Prozent Zuschuss) zu, 83 Plätze machen 2,5 Millionen Euro aus (2,24 beantragter Landeszuschuss, 249.000 beantragter Stadt-Zuschuss, 8100 Euro Trägeranteil Kiku). „Die Stadtkasse wird aber nicht belastet“, versicherte Kämmerer Willibrord Haas dem Ausschuss. Markus Koch: „Das Jugendministerium garantiert, jeden notwendigen neuen Kita-Platz im Rahmen der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren.“ Auch „Nachhaltigkeit“ ist für Kleve ein Grund für diese Lösung.

Der Neubau in Materborn wird auf einer Teilfläche der ehemaligen „Kirmeswiese“ an der Dorfstraße im Dreieck zu Materborner Allee und Kapellenstraße errichtet, die sich im Eigentum der Stadt Kleve befindet. Er ist für Materborner wie Reichswalder Kinder gut erreichbar. Der Eröffnungstermin soll im September zu Beginn des neuen Kindergartenjahres sein. Der Träger ist bereit, das Haus so einzurichten, dass später auch eine fünfte Gruppe Platz fände.

Mit dieser neuen Kita werde gleichzeitig die vorhandene erste Kita „KiKus Wilde 13“ an der van-den-Bergh-Straße in der Unterstadt gestärkt. Deren drei Gruppen sind zurzeit im Miet-Container am DJK-Sportplatz untergebracht. Der hiefür geplante Neubau mit dann fünf Gruppen für 93 Kinder verzögerte sich wegen der Altlasten der Deutschen Bahn auf dem Bauplatz hinterm Bahnhof. Das hat sogar Vorteile. Denn das Land zahlt nun mehr über das „Kita-Investitionsprogramm NRW 2025“: Statt von 502.200 Euro Investitionskostenzuschuss ist nur noch von 223.200 Euro die Rede. Die Stadt zahlte bereits 166.243 Euro an den Träger für die Ausstattung, die schon in der Übergangs-Kita im Container genutzt wird. Auch dieser Neubau auf der Grünfläche am Bahnhof soll im September fertig werden.

Sieben Kitas wollen mehr Öffnungstage-Anbieten und bekommen Zuschüsse

Das Ziel in NRW: Kitas sollen flexiblere Öffnungszeiten anbieten, damit Eltern ihren Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag besser erfüllen können. In NRW wird darum das „Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung – Kinderbildungsgesetz KiBiz“ zum August 2020 geändert und gibt erstmals den Kindertageseinrichtungen 80 Prozent Zuschüsse zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten. Die Stadt Kleve fragte im September 2019 online bei allen Eltern ihre Wünsche ab. 72 Prozent waren zufrieden, die restlichen wünschen überwiegend rund um 7 Uhr und 17-20 Uhr flexiblere Öffnungszeiten. Um jene 439 Familien zu entlasten, wurden alle Träger von Kindergärten aufgefordert, sich um Zuschüsse zu bewerben, wenn sie dafür längere Öffnungszeiten und mehr Öffnungstage im Jahr anbieten. Gesetzliche Soll-Grenze sind 20 Schließ-Tage im Jahr.

Die neue Kita von „Kiku“ an der Dorfstraße in Materborn schließt nur sieben Tage im Jahr und bekommt dafür 10.000 Euro Kostenzuschuss, allerdings kein Geld extra für die sowieso familienfreundlichen Öffnungszeiten.

Alle anderen Kitas in Kleve wollen künftig zusammen 19 Öffnungstage zusätzlich anbieten: 10.000 Euro für fünf Tage mehr Betreuung bekommen Zauberfarben Kellen, Kleeblatt Reichswalde, 6000 Euro für drei mehr Öffnungstage mehr bekommen Morgenstern Materborn und Zauberstern Materborn – der erhält dazu 24.500 Euro für fünf Stunden mehr Öffnungszeit – sowie Regenbogen Stadionstraße – der bekommt 12.800 Euro für flexiblere Öffnungszeiten.

Im Jugendhilfeausschuss sagte Markus Koch vom Fachbereich Familie: „Die Profis vor Ort entscheiden zusammen mit den Eltern, an welchen Tagen länger geöffnet ist“ und welche Eltern /Alleinerziehenden die Kita-Plätze bekommen.

Das SOS Kinderdorf hat ein Pilotprojekt mit Öffnungszeiten ab 6 Uhr begonnen. Es bekommt 39.200 Euro für 15 Stunden mehr Betreuung. Ein Zwischenbericht wird erwartet.