Kleve: Nicht benötigte Termine in Zulassungsstelle absagen

Die Zulassungsstelle in Kleve will die Wartezeiten verkürzen.

Kreis Kleve. Die Zulassungsstellen im Kreius Kleve wollen die Wartezeiten verkürzen. Das geht aber nur, wenn nicht benötigte Termine auch abgesagt werden.

Die Wartezeiten in den Zulassungsstellen des Kreises Kleve haben sich im Vergleich zum Sommer deutlich verkürzt. Aktuell liegen die Wartezeiten bei einem bis zwei Werktagen. Die Zulassungsstelle verzeichnen aber weiterhin ein sehr hohes Kundenaufkommen. Umso ärgerlicher ist es, dass immer wieder gebuchte Termine ohne Absage nicht wahrgenommen werden. Der Kreis Kleve bittet daher alle Kunden um rechtzeitige Absage, wenn sich herausstellt, dass sie ihren Termin doch nicht benötigen.

Frei gewordene Termine können dann kurzfristig an wartende Kunden vergeben werden. Zur Absage reicht eine kurze formlose Benachrichtigung per E-Mail an zulassung@kreis-kleve.de. Für wartende Kunden lohnt sich immer ein Blick ins Buchungsportal, da der Kreis dort kurzfristig freigewordene Termine bereitstellt. Daneben können Zulassungsvorgänge auch online erledigt werden. Mit dem Portal „I-KFZ Stufe 3“ können bei bestimmten Voraussetzungen Fahrzeuge an-, um- oder abgemeldet werden.

Alle Infos auf www.kreis-kleve.de, Schnellzugriff KFZ.

