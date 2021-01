Kleve: Noch zwei Wochen Lockdown - es ist zum Haare raufen

Die Haare werden immer länger, die Kunden drängeln: Bei Julia Kersten in Kleve ist der Februar schon voll ausgebucht.

Die meisten Geschäfte im Kleverland trifft das Coronavirus mitten ins Betriebsherz. Da bilden auch die Friseursalons keine Ausnahme. Während Kunden aufgrund ihres zunehmend struwweligen Looks reichlich genervt sind und die Situation zum Haare raufen finden, stehen die Haar-Stylisten vor existentiellen Sorgen. Staatliche Hilfen wurden zwar versprochen, sind bei den meisten aber noch nicht angekommen.

Der NRZ fiel beim Rundgang durch die Innenstadt allerdings auf, dass trotz der geschlossenen Salons auch noch einige Menschen, in der Mehrzahl junge Männer, akkurat geschnittene Haare haben. Darauf angesprochen erklärte ein junger Mann in Kleve, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Es gibt Haarschneider, die einem helfen, damit man nicht wie ein Hippie rum laufen muss. Schauen sie sich doch um, da gibt’s Läden, nicht nur Friseursalons, deren Fenster mit Zeitung zugeklebt sind. Die bauen ganz sicher nicht alle um, einige haben Kunden im Laden.“

Friseure erhalten zahlreiche Terminanfragen

Die Friseursalons, in die diese Zeitung einen Blick werfen konnte, halten sich allerdings an die strengen Regeln und haben ihre Salons geschlossen. Für alle sichtbar und ohne die Schaufenster zu verhängen. Lediglich telefonisch sind die Inhaber zu erreichen – und da läuft dann bei den meisten auch der Anrufbeantworter. Karin Billion-Schäfer von der Gocher Straße in Kalkar, war allerdings erreichbar. „Viele rufen an und möchten schon jetzt Termine für die Zeit nach dem Lockdown haben“, erzählt sie der NRZ, „aber ich kann vor dem 25. Januar gar nichts zusagen.“

Und arbeiten würde sie mit ihrem Team nur allzu gerne wieder – Existenzängste sind tägliche Begleiter. „Und das wird sich ja leider erst später ergeben, ob und wann wir wieder arbeiten dürfen.“ Bevor sie ihren Salon vor dem Lockdown schließen musste, gab es alle Hände voll zu tun: „Da war der Andrang noch einmal deutlich größer als sonst – die Kunden wussten ja, was kommt und dass wir schließen mussten.“

Der Februar ist bereits ausgebucht

Auch bei Julia Kersten vom Salon Haarscharf in Kleve an der Hagschen Straße hat das Telefon keinen Lockdown. „Wir leben zu 95 Prozent von Stammkunden. Sie wissen, dass sie bei uns auch jetzt ihre Pflegemittel, vor allen Dingen ihre gewohnten Färbemittel bekommen. Wir sind ja froh, wenn unsere Kunden keine Farbexperimente machen. Sie bestellen ihre gewohnten Mittel telefonisch und können sie dann zu vorher ausgemachten Zeiten bei uns an der Ladentüre abholen.“

Um für ihre Kunden immer erreichbar zu sein, hat die 28-Jährige die Festnetznummer auf ihr Handy umgeleitet. Auch das Terminbuch der Haarkünstlerin ist jetzt schon voll: „Der gesamte Februar ist bereits so gut wie ausgebucht – obwohl wir ja noch gar nicht wissen, ob wir dann wieder starten dürfen“, ergänzt sie. „Aber ich denke grundsätzlich positiv. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich die Termine halt wieder absagen oder verschieben.“

Die meisten Kollegen sind in Kurzarbeit

Wäre ja nicht das erste Mal. Sämtliche Januar-Termine musste sie ja schon canceln. Auch wenn für sie und ihr 13-köpfiges Team die Pandemiezeit alles andere als lustig ist (alle sind weiterhin in Kurzarbeit) so denkt sie an das Wohlergehen ihrer Kunden: „Die meisten kommen alle sechs bis acht Wochen zum Haare schneiden. Für Kurzhaarkunden ist das schon echt doof, wenn kein professioneller Schnitt gemacht werden kann.“ Langhaarkunden haben es da einfacher – sie binden sich ihre Haare notfalls auch einfach zusammen.

Obwohl die Lage sehr ernst und für viele Kollegen vielleicht auch hoffnungslos ist, so möchte Julia Kersten keinesfalls aufgeben. „Ich schaffe das. Irgendwie. Ich muss. Schon dem Team zuliebe. Und weil ich auch einfach zu jung bin, um aufzugeben“, ist sich die junge Geschäftsinhaberin sicher. Erst vor zwei Jahren hat sie den Salon von Heike van Holt übernommen, die mehr als 25 Jahre dort Chefin war. Bei ihr hat auch Kersten gelernt und ist nach beruflicher Horizonterweiterung in zwei anderen Salons wieder an den Ort ihres beruflichen Starts zurück gekehrt.

Der Friseur macht glücklich

„Selbst mit dem Wissen, dass es zu dieser schweren Zeit kommt, würde ich es genauso wieder machen. Ich liebe meine Arbeit einfach. Es ist der abwechslungsreichste Beruf überhaupt. Wir Friseure können Leute mit unserer Kunst so schnell so glücklich und auch stärker machen. Das ist toll. Außerdem sind zu vielen Kunden Freundschaften entstanden.“