Kleve: Ökumenischer Gottesdienst läuft auf YouTube

Ein Ökumenischer Gottesdienst aller Kirchen in Kleve findet in Corona-Zeiten im Video statt.

Kleve. Internet statt Forstgarten: Die Klever Kirchen feiern wegen der Corona-Einschränkungen ihren ökumenischen Gottesdienst am 21. Juni online.

Ein großer ökumenischer Gottesdienst mit mehreren Hundert Menschen, die gemeinsam singen, beten und anschließend picknicken: Das geht 2020 nicht. So haben die christlichen Gemeinden und Gemeinschaften in Kleve in diesem Jahr vereinbart, nicht in den Forstgarten einzuladen. Stattdessen haben sie ein Video zusammengestellt. Ein Gottesdienst an mehreren Orten und mit denen, die auch sonst auf der Bühne gewesen wären: Menschen, die Musik machen, die beten, singen und predigen. Auf den YouTube-Kanälen aller Beteiligten wird es anzusehen sein – zusätzlich unter anderem bei NRWision (im Kabelfernsehen, Internet, bei Telekom und Alexa).

Musik, Bibeltexte, Predigt und Gebete

Premiere ist am Sonntag, 21. Juni, also an dem Tag, der für das Treffen vorgesehen war. In diesem Jahr im eigenen Wohnzimmer: Eine knappe halbe Stunde Orgel, Trompete und Band mit Liedern zum Hören und Mitsingen, Bibeltexte, Predigt und Gebete von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern.

Die beteiligten Gemeinden sind die Evangelische Kirchengemeinde Kleve, die Evangelische Stadtmission Kleve, die Katholische Kirchengemeinde St. Willibrord Kleve, die Katholische Kirchengemeinde und Propstei St. Mariä Himmelfahrt Kleve, die Katholische Pfarrgemeinde Zur Heiligen Familie Kleve und Vineyard Kleve.