Kleve: Partnergemeinde aus El Salvador kämpft gegen Corona

Nueva Esperanza/Kleve. Wegen des Coronavirus isolieren sich die Menschen in Nueva Esperanza in El Salvador, der Partnergemeinde des Klever Konrad-Adenauer-Gymnasiums.

Bei aller berechtigter Sorge vor den ernsten Auswirkungen der Corona-Krise in Deutschland relativiert ein Blick über den Tellerrand manche hierzulande geführte Diskussion über Zahl und Verfügbarkeit von Intensivbetten oder eine baldige Lockerung der Kontakteinschränkungen. Die Pandemie trifft nahezu die gesamte Welt und damit auch Länder, deren Gesundheitssysteme bereits vor der Ausbreitung des Coronavirus überlastet waren und es ganz generell sind. Zum Beispiel in Zentralamerika.

Die Gemeinde Nueva Esperenza in El Salvador, mit der das Klever Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) eine intensive Schulpartnerschaft pflegt, unternimmt einiges, um sich vor Covid-19 zu schützen. Am Eingang der Comunidad, zu der nur eine Stichstraße führt, wurde unter einem Pavillon ein Kontroll- und Desinfektionsposten aufgebaut. Auch neue Zäune sollen errichtet werden. „Die Menschen dort sind sich der Gefahr des Virus sehr bewusst. Sie sehen ihre einzige Chance in der Abschottung und Kontrolle. Durch die Sackgassensituation lässt sich kontrollieren, wer die Gemeinde betritt und verlässt“, sagt Bruno Janßen, Lehrer am KAG und Initiator der AG Fairständnis. Er steht in einem engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Nueva Esperanza, wo gut 500 Menschen wohnen.

Das Land ist komplett abgeriegelt

Abschottung und Kontrolle: Wer die Herzlichkeit, Spontanität und selbstverständliche körperliche Nähe vieler Lateinamerikaner einmal erlebt hat, der versteht, wie die aktuelle Ausnahmesituation auch das Leben der Menschen in El Salvador verändert. Die Regierung unter dem erst 38-jährigen Präsidenten Nayib Bukele handelte in der Corona-Krise sehr früh und radikal. Das Land ist komplett abgeriegelt, es herrscht ein generelles Ausgehverbot. „Die Schulen waren bereits vor den ersten deutschen Corona-Fällen dicht“, sagt Bruno Janßen. Trotz der restriktiven Politik hat das Coronavirus seinen Weg jedoch auch nach El Salvador gefunden. Nach aktuellen Zahlen gibt es 125 bestätigte Fälle und sechs Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Im Vergleich zu vielen europäischen Staaten bewegen sich die Zahlen auf einem geringen Niveau, doch sollte nicht vergessen werden, dass auch die Testkapazitäten in ganz Mittelamerika stark begrenzt sind. Präsident Bukele versprach in der Krise eine 300-US-Dollar-Einmalzahlung für die Ärmsten im armen El Salvador. Die Auszahlung funktionierte zunächst aber kaum, so dass sich lange Schlangen bildeten.

Zwischen der Hauptstadt San Salvador und Nueva Esperanza in der ländlichen Bajo-Lempa-Region bestehen gleichwohl große Unterschiede. „Zwar sind auch in Nueva Esperanza die Straßen leerer, aber insgesamt geht das Leben ruhig weiter“, erzählt Bruno Janßen aus seinen Gesprächen mit den Freunden aus El Salvador. Die Landwirtschaftskooperative arbeitet weiter, und durch das Coronavirus besonders gefährdete alte Menschen von ihren Familien zu trennen, ist schlicht nicht möglich. „Die Menschen hoffen natürlich, dass die Virus-Welle sie nicht so heftig trifft. Sie machen sie sich aber im Moment mehr Sorgen um uns hier in Deutschland oder ihre Freunde in Spanien und England, wo ebenfalls Solidaritätsgruppen bestehen, als um sich selbst“, stellt Janßen fest.

Sorgen und Hoffnung in der Solidaritätsbewegung

Der KAG-Lehrer sieht neben der Gefahr durch das Coronavirus selbst eine zweite Schwierigkeit, mit der die deutschen und lateinamerikanischen Partner bald werden umgehen müssen: „Über Schulkonzerte oder Sponsorenläufe haben wir bislang immer Gelder akquiriert, mit denen wir in Nueva Esperanza den dort für möglichst viele kostenlosen Schultransport finanzieren konnten. Durch die Absagen wird dies nachlassen. Die Solidaritätsbewegung wird diesen Domino-Effekt mit Zeitverzug zu spüren bekommen.“

Gleichzeitig zeigt sich Bruno Janßen „beeindruckt, wie stark in der Krise auch die Solidarität wächst. Ich wünsche mir, dass die Leute einen Bewusstseinssprung machen und erkennen: Es gibt auch noch andere Menschen auf dieser Welt“..