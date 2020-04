Kleve: Planung an Briener Straße ist weiterhin unklar

Von der alten Lagerhalle an der Briener Straße in Kleve steht nichts mehr. Bagger räumen derzeit den Schutt auf. Die Zukunft des attraktiv am Spoykanal und in direkter Nachbarschaft zur Hochschule gelegenen Areals bleibt jedoch auch nach dem Abriss offen. Der Bau- und Planungsausschuss votierte nun einstimmig dafür, die für die Fläche verhängte Veränderungssperre zu verlängern, und hörte von Jürgen Rauer, warum die Neubauplanungen nicht voran kommen.

Es gebe erhebliche Kontaktprobleme mit dem Investor, der dort eine Altenwohn- und Pflegeeinrichtung plane, sagte der Technische Beigeordnete. „Mir fehlt ein Ansprechpartner, der die Ziele des Eigentümers endlich benennt.“ Weder am Telefon noch per E-Mail habe er bislang einen Zugang gefunden, sagte Rauer. „Wir arbeiten aber weiter daran.“ Die Hälfte des Gebiets sei ungeplant. „Was damit passieren soll, ist unklar. Ein Angebot an die Stadt über den Erwerb liegt noch nicht vor. Ein städtebaulicher Vertrag ist auch nicht zustande gekommen“, so Rauer.

Erweiterungsmöglichkeit für die Hochschule im Gespräch

Josef Gietemann (SPD) entnahm diesen Worten, dass an der bisher bekannten Planung „wenig oder kein Interesse mehr besteht“. Er schlug vor, die Fläche für eine Erweiterung der Hochschule oder ein Technologiezentrum zu nutzen. Aus den nicht-öffentlich geführten Diskussionen habe sie nicht in Erinnerung, dass „wir uns positiv der Planung gegenüber aufgestellt haben“, meinte Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) und nannte explizit den Begriff „Demenzwohnheim“. Vorstellbar sei aber eine Kombination aus studentischem Wohnen und Altenwohnen.

„Die städtischen Ziele sehen für den Bereich eine Hochschul- oder eine hochschulaffine Nutzung vor“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Durch die direkte Nähe ergebe sich nur hier eine Erweiterungsmöglichkeit. „Durch das Wachstum der Hochschule wird der Erweiterungsdruck immer größer“, so die Verwaltung. Die Errichtung von Altenwohnungen sowie einer stationären Altenpflege widerspreche den Zielen.

Erneute Diskussion um Sporthallen-Standort

Zweites großes Thema war der Bau der Sporthalle an der Stadionstraße. Mehrheitlich stimmte der Ausschuss für den Satzungsbeschluss. Zuvor war jedoch erneut der Streit über den Standort hochgekocht. Josef Gietemann bezeichnete es als „unlauter, dass die Interessen der Anwohner gegen die des Sports ausgespielt werden“. Die SPD sehe die Zweifach-Turnhalle weiterhin besser an der Tribüne an der Welbershöhe aufgehoben. Edmund Ricken (CDU) zeigte sich genervt davon, dass die Sozialdemokraten die Standortfrage wieder aufbrachten.

Und auch Wiltrud Schnütgen (Grüne fordert in Richtung Gietemann, dass „man akzeptieren muss, wenn eine Ratsmehrheit anders entscheidet“. Michael Kumbrink (Clever Demokraten) sprang seinem ehemaligen Fraktionskollegen dagegen bei: „Merkwürdiges Verhalten wird man immer wieder benennen müssen. Städtebaulich ist die Entscheidung eine Sünde.“

Gutachter: Aufstellung des Bebauungsplans möglich

Zu den Planungen für den Bau der Sporthalle und eines Parkplatzes waren einige anwaltliche Schreiben von betroffenen Anwohnern eingegangen. „Der Abwägungsvorgang hat recht lange gedauert. Wir haben uns juristische Hilfe eingekauft“, stellte Jürgen Rauer fest. Zur Emissionslage seien zusätzliche Messungen und Zählungen notwendig gewesen. Der Gutachter komme zum Ergebnis, dass der Bebauungsplan so aufgestellt werden könne, sagte Rauer.

Zu wenig Parkraum sah dagegen Josef Gietemann und befürchtete, dass „durch einen Rechtsstreit jahrelang nicht gebaut werden kann“. Eine Klage allein habe jedoch keine aufschiebende Wirkung, machte Jürgen Rauer deutlich. „Dies müsste durch einen gesonderten Auftrag vom Gericht angeordnet werden.“