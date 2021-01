Kleve prüft die Förderung von Balkon-Photovoltaik

In Düsseldorf werden Solarmodule für den Balkon bereits gefördert.

Kleve Um die Energiewende zu schaffen, muss in Kleve mehr grüner Strom produziert werden. Die FDP will Photovoltaik-Balkonmodule fördern.

Auch wenn Kleve den Klimanotstand ausgerufen hat - in Sachen erneuerbarerer Energie gibt es in der Kreisstadt noch ordentlich Luft nach oben. Der Klimaschutzfahrplan des Klimaschutzmanagers Joachim Bomblat offenbarte, dass nur zehn Prozent des Stromverbrauchs in der Stadt mit der Stromproduktion von Sonne, Wind, Biomasse oder Erdwärme abgedeckt werden können.

Erneuerbare Energien deutlich ausbauen

Für Daniel Rütter (FDP) muss sich dies schnell ändern. Der Freidemokrat beantragte daher die Auflage eines neuen Förderprogramms für Photovoltaik-Balkonmodule. „Wenn wir den Klimaschutz in Kleve wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich ausbauen“, sagte Rütter im Ratssaal.

Nicht nur große Solarfelder könnten einen Beitrag zur Energiewende liefern, auch kleine Module für den Balkon könnten sinnvoll sein. „Die Module haben einen eingebauten Wechselrichter und können gut für die eigenen Stromversorgung benutzt werden“, so Rütter. Balkonmodule für Otto Normalverbraucher Balkonmodule würden sich für Otto Normalverbraucher förmlich aufdrängen. „Sie sind praktisch für jeden Haushalt einsetzbar und können im einfachsten Fall an eine normale Steckdose im Haushalt angeschlossen werden. Auf diesem Weg speisen sie Strom ins Stromnetz der Wohnung“, so Rütter. Die Module hätten meist eine Leistung von 200 bis 600 Watt und können an Balkonbrüstungen, auf Terrassen oder auf Garagendächern platziert werden. Die Preise liegen um die 800 Euro je Modul.

Mini-Modul kann Kühlschrankverbrauch decken

Rütter rechnete vor, dass ein 300-Watt-Modul den Stromverbrauch eines Kühlschranks oder einer Spülmaschine decken kann. Innerhalb von zehn Jahren könnten sie sich so amortisieren. „Stromversorger sehen das natürlich nicht so gerne. Deswegen werden diese Systeme vermutlich auch nicht propagiert“, vermutet Rütter. Kleve könnte innovativ sein Die Verwaltung hat den Vorschlag geprüft und in der Tat noch kein Förderprogramm für Balkonmodule gefunden: „Aus Sicht der Verwaltung ist dieser Antrag grundsätzlich positiv zu bewerten“, sagt Kämmerer Willibrord Haas. Die FDP wünscht, dass im neuen Haushalt 40.000 Euro für die Förderung bereitgestellt werden.

Für Michael Bay ist dies ein Grund mehr, in die Förderung einzusteigen: „Wir könnten in Kleve mit solchen innovativen Projekten Vorreiter sein“, findet Bay. Die AfD lehnte das Projekt ab: „Wenn jemand private Module anschaffen möchte, dann soll er es auch privat bezahlen“, sagte Gerd Plorin. „Es ist nicht Sache der Stadt, so etwas zu fördern.“ Beim anschließenden Beschluss für eine weitere Prüfung des Antrages stimmte allerdings auch die AfD dafür.

Starke Nachfrage in Bayern

In Bayern werden die Balkonmodule bereits stark nachgefragt. Das Unternehmen iKratos stellte eine starke Nachfrage fest. Die meisten Kunden hätten Eigentum und würden bis zu zwei Module kaufen, um den normalen Hausstrom zu decken. Die Montage erfolge eigenständig, so das Unternehmen. Daniel Rütter weiß, dass in Düsseldorf es bereits eine Förderung gibt und auch die Verbraucherzentralen machen sich für Balkonmodule stark. ​

Lesen Sie weitere NRZ-Texte auf www.nrz.de/kleve