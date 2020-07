Kleve: Radfahrer verletzt sich nach Zusammenprall mit Auto

Kleve. Auf der Gruftstraße in Kleve bog ein Auto in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei prallte ein Radfahrer gegen den Frontbereich und kam zu Fall.

Bei einem Unfall auf der abschüssigen Gruftstraße in Kleve verletzte sich ein 20-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag, 3. Juli, leicht am Kopf. Gegen 14.45 Uhr war ein 45-jähriger Autofahrer die Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße gefahren und wollte in eine Grundstückseinfahrt abbiegen.

Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Dabei prallte der auf dem Geh- und Radweg fahrende 20-Jährige gegen den Frontbereich des Autos. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Zur ambulanten Behandlung kam er ins Klever Krankenhaus Kleve.