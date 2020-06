Kleve: Sommergastronomie am Opschlag und anderswo

Sommerwirtschaft in Kleve am Opschlag, am Spoykanal

Auf der Internetseite „innenstadt-kleve.de“ stehen Lieferservices und Öffnungszeiten von Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistern.

Kleve. Die Gastronomie hat es in den Coronazeiten schwer. Glück dem, der Stühle nach draußen setzen kann. So beispielsweise die „Sommerwirtschaft“ auf der unteren Stufe am Klever Opschlag, gleich am Wasser des Spoykanals. Ein lauschiges Plätzchen, das schon zu Nikolaus hübsch geschmückt und mit Glühwein lockte. Die Abteilung Wirtschaft und Tourismus der Stadt und das Citymanagement weisen darauf hin, dass die Internetseite „innenstadt-kleve.de“ stets aktualisiert werde. Darauf sind alle interessierten gastronomischen, Einzelhandelsbetriebe und Dienstleister mit ihren Service-Angeboten gelistet: mit Lieferservice, Abholung und Öffnungszeiten.