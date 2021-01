Kleve: SPD möchte noch keine Präsenzsitzungen des Rates

Kleve SPD-Sprecher Peter Brückner hat sowohl rechtliche als auch gesundheitliche Bedenken mit den anvisierten Sitzungen des Hauptausschusses.

Die SPD hält derzeit Präsenzsitzungen des Stadtrates angesichts der pandemischen Lage für unverantwortlich. In einem Brief an Bürgermeister Wolfgang Gebing teilt SPD-Sprecher Peter Brückner seine Bedenken mit. Wie berichtet soll der Hauptausschuss am 20. Januar die Funktion des Rates übernehmen. Dies gilt auch für die Sitzungen des Rates vom 10. Februar und 17. März. Eine Abfrage unter den Ratsmitgliedern wurde gestartet.

Sind die Themen wirklich dringlich?

Peter Brückner weist den Bürgermeister darauf hin, dass die Gemeindeordnung diese Regelung nur bis zum 31. Januar 2021 festgelegt hat. Daher könne eine Abfrage für die Sitzungen am 10. Februar und 17. März noch gar nicht erfolgen. "Darüber hinaus ist nach meiner Auffassung die Befugnis nur für unaufschiebbare Entscheidungen zulässig. In der Abstimmung sollten daher konkret auch die Themen benannt werden, die zu entscheiden sind und die Dringlichkeit erläutert werden", so Brückner.

Der SPD-Mann kann sich nur schwer vorstellen, dass "eine pauschale Übertragung der Befugnisse des Rates auf den Haupt- und Finanzausschuss zulässig ist."

Es werden mindestens 50 Teilnehmer erwartet - unverantwortlich

Generell hat das SPD-Mitglied Schwierigkeiten mit einer Präsenzsitzung des Rates. Es werden auch bei einem Hauptausschuss mindestens 50 Teilnehmer erwartet. "Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist dies unverantwortlich. Ich verweise auf die Situation im Dezember 2020 und die zahlreichen ernsthaften Erkrankungen, die hierdurch bei Ratsmitgliedern ausgelöst wurden. Gerade diese Erfahrungen zeigen, dass Schutzmaßnahmen für solche Präsenzveranstaltungen nicht in ausreichender Form durchgeführt werden können. Schwerwiegende Folgen – sogar Lebensgefahr - für die Teilnehmer einer solchen Sitzung sind nicht auszuschließen", so Brückner.

Ausschüsse als Videokonferenzen anbieten

Persönlich habe er sich entschieden, während der Zeit des Lockdowns an keinen Präsenzsitzungen in der Stadt Kleve teilzunehmen. "Gerne nehme ich meine Aufgaben und Pflichten in meinem häuslichen Umfeld wahr. Mir stehen alle technischen Vorrausetzungen zur Teilnahme an Video-/Telefonkonferenzen zur Verfügung. Entscheidungen im Sinne der Stadt Kleve lassen sich auf diesem Wege treffen, ohne dass gewählte Mandatsträger hiervon ausgeschlossen werden. Ich bitte Sie von dieser Option Gebrauch zu machen."