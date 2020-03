Kleve: Trotz Corona – großer Zuspruch für den Bauernmarkt

Kleve-Kellen. Der Riswicker Bauernmarkt war am Donnerstag wie immer gut besucht. Die Leute halten mehr Abstand. Die Händler freuten sich über den Zuspruch.

Wer glaubt, dass Corona den Märkten, genauer gesagt dem Riswicker Bauernmarkt die Kundschaft vergraulen könnte, der irrt sich gewaltig. Die meisten Händler hatten deutlich mehr zu tun, als in pandemiefreien Zeiten. Bei herrlichem Frühlingswetter stimmten die Bedingungen und die gute Laune war den Bauernmarktbesuchern und den Händlern anzusehen. Die Disziplin aber auch. Auf den Boden gezogene Markierungen erinnerten alle daran, genügend Abstand zu halten. Die meiste Zeit tanzte in den langen Wartereihen niemand aus der Reihe. Es gab auch fröhliche Unterhaltungen und lachende Gesichter – keine Selbstverständlichkeit in dieser doch sehr unsicheren Zeit.

Es wurde lauter gesprochen

Bauernmarkt Haus Riswick: Viele Kunden, aber alle hielten diszipliniert Abstand. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / nRZ

Aber jeder war sich auch seiner Verantwortung sich selbst, den Händlern und anderen gegenüber offensichtlich bewusst. So rückten auch befreundete Marktbesucher nicht näher zusammen, wenn sie sich unterhielten. Dann wurde eben etwas lauter gesprochen. Zwischen leckerem Ziegenkäse, frischem Fleisch und Fisch, gesundem Obst und Gemüse gab es dennoch oft nur ein Thema: Das Virus und seine Auswirkungen auf den Alltag.

Sicherer als im Supermarkt

Die im Vorfeld des Riswicker Bauernmarkts von Skeptikern geäußerten Bedenken trafen auf dem Markt selbst nicht auf Zustimmung: „Hier halten sich wegen des vielen Platzes und wohl auch wegen des sonnigen Wetters alle an den geforderten Abstand. Jeder hat seine eigenen Einkaufstaschen mit – es werden keine Einkaufswagen benötigt. Wir sind hier an der frischen Luft und da ist das Einkaufen wohl wesentlich ungefährlicher als in einem Supermarkt“, erklärte auch Inka Heimanns, die für den Bauernmarkt von Emmerich nach Kleve angereist war und prinzipiell auf „vernünftiges Einkaufen“ achtet.

Auf Kaffee und Kuchen wird verzichtet

Ähnlich sah das auch Lothar Schultz aus Kleve. Frische und regionale Einkäufe erledigt er immer schon auf dem Riswicker Bauernmarkt. So auch dieses Mal. Mit dem nötigen Respekt und Vorsicht vor der Pandemie, aber überzeugt. „Wir sind hier draußen und halten alle Abstand. Nur auf den Kaffee und den leckeren Kuchen, den meine Frau und ich hier sonst immer genießen, müssen wir nun verzichten, weil das Cafe verständlicherweise geschlossen hat.“

Händler sind zufrieden

Das Verkaufsteam vom Hofladen Gartenbau Schrievers freute sich über die vielen disziplinierten Einkäufer, die mit Abstand anstanden. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / nRZ

Zufrieden mit der Nachfrage nach ihren regionalen Produkten zeigten sich auch die Händler. Da warteten nicht nur vor dem Stand des Hofladenteams von Gartenbau Bernd Schrievers jede Menge Kunden mit der nötigen Geduld und dem gebotenen Abstand. Auch die anderen Marktbeschicker hatten genug zu tun.

Nachfrage nach regionalen Produkten

Peter Krings vom Kerkener Omselshof: „Normalerweise sind ein Drittel der Marktbesucher nur hier, um das Café zu besuchen. Das fällt nun weg. Aber die Tendenz ist trotzdem klar: die Nachfrage nach unseren regionalen Produkten steigt. Viele wollen einfach nicht im Discounter einkaufen und sind lieber an der frischen Luft.“

Deutlich mehr Kunden machte gestern auch Ludger Wittenhorst von der Emmericher Biogärtnerei Voorthuysen aus: „Es ist auf jeden Fall mehr hier los, als sonst.“ .