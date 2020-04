Kleve: Wasserschutzpolizei rettet Kälbchen aus dem Rhein

Kleve. In Kleve ist ein Kälbchen bei seinem ersten Weidegang ausgebüchst – und landete bei Spyck plötzlich im Rhein. Die Wasserschutzpolizei rettete es.

Ein Kälbchen ist am Dienstag auf Abwegen in Kleve unterwegs gewesen – inklusive kurzem Schwimmausflug in den Rhein. Das viereinhalb Monate alte Tier büchste gegen 16 Uhr bei seinem ersten Weidegang aus, wie die Polizei mitteilte. Über Straße, Feld und Wiese steuerte es den Rhein bei Spyck an und wollte offenbar erste Schwimmversuche an der Grenze zu den Niederlanden starten.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Kleve und dem Umland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Landwirt entdeckte in der Nähe ein Streifenboot der Wasserschutzpolizeiwache Emmerich und wählte den Notruf. Die Beamten konnten das schwimmende Tier unbeschadet wieder in Richtung Ufer lotsen. Laut dem Milchbauern geht es Kälbchen „Annie“ nach ihrer sprichwörtlichen Grenzerfahrung wieder richtig gut. Er möchte mit ihr in den nächsten Tagen einen weiteren Versuch auf der Weide wagen. (red)