Klever Gesundheitsamt empfiehlt Absage von Veranstaltungen

So wenig Kontakt wie möglich: Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve empfiehlt die Absage von Veranstaltungen, bei denen zahlreiche Teilnehmer zu erwarten sind.

Kreis Kleve. Wegen Corona empfiehlt das Kreisgesundheitsamt Veranstaltern die Absage von Veranstaltungen mit vielen Personen. Kreis Borken sieht das anders.

Das Kreisgesundheitsamt rät jetzt in einer aktuellen Pressemitteilung dazu, Veranstaltungen mit zahlreichen Teilnehmern abzusagen. Die Kreisbehörde schreibt: „Generell ist die Ansteckungsgefahr höher, wenn viele Menschen zusammenkommen. Dies ist zum Beispiel bei Veranstaltungen der Fall. Zum Schutz vor der Verbreitung von Infektionen, empfiehlt das Kreisgesundheitsamt den Veranstaltern im Kreis Kleve die Absage von Veranstaltungen, bei denen zahlreiche Teilnehmer zu erwarten sind.“

Jeder Veranstalter müsse die Risiken selbst abschätzen

.Auf NRZ-Nachfrage teilt Sprecherin Elke Sanders mit, dass jeder Veranstalter für sich selbst beurteilen müsse, ab welcher Größe man die Veranstaltung noch durchführen kann. Das Robert-Koch-Institut habe dazu Leitlinien herausgegeben, allerdings werde auch da keine genaue Zahl vorgegeben. Veranstalter müssten sich allerdings fragen: Kommt eine größere Anzahl von Menschen zusammen? Nehmen Menschen aus Risikogebieten teil? Nehmen ältere Menschen mit Grunderkrankungen teil? Wie hoch ist die Kontaktdichte? Grundsätzlich sei die Gefahr höher, wenn viele Menschen zusammenkommen.

Für den Kreis Borken, der einen ersten Corona-Fall bestätigt hat, besteht behördlicherseits keine Veranlassung dafür, Veranstaltungen abzusagen. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Veranstaltungen sollten in eigener Einschätzung für sich klären, ob sie diese aufsuchen“, so die Kreisverwaltung in Borken.