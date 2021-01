Klever Schulen konferieren vorsichtshalber "ohne Bild"

Lehrkräfte - hier David Maas mit Monika Friese, Tatjana Kemper und Manon Schwers an der Gesamtschule am Forstgarten - drehen für die Schüler Lernvideos.

Kreis Kleve. Das Schulhalbjahr steuert auf die Zeugnisse zu. Noch immer macht die Technik in den Gymnasien Probleme. Kollegien engagieren sich.

Am Freitag dieser Woche, 29. Januar, gibt es für alle Schüler Halbjahres-Zeugnisse. Am vorigen Freitag wurde bereits den Abiturienten in Kleve im Fünf-Minuten-Takt an der Tür des Sekretariats ihre "Laufbahnbescheinigung" zum Ende ihrer Qualifikationsphase (Q2) und somit die Zulassung zum Abitur ausgehändigt. Jede Schule für sich hat einen Weg für Zeugniskonferenzen gefunden, die meisten online. Dabei schalten sie die Bildübertragung aus, um Datenvolumen zu sparen.

So manche Lehrer sind enttäuscht von der Technik. Sie geben sich große Mühe, eigene Lehr-Videos zu drehen und dann bricht wieder die Datenleitung zu den Schülern ab, frieren Bilder ein, sind Videokonferenzen mit Klassen oder Zeugniskonferenzen unmöglich. Das Kommunale Rechenzentrum, zuständig für 200 Schulen am Niederrhein, unter anderem im Kreis Kleve, steht weiter in der Kritik. Dennoch: "Wir müssen auch auf das gucken, das gut läuft", trotz der Herausforderungen in Coronazeiten, appelliert Timo Bleisteiner, Leiter des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Kleve. "Auch im normalen Leben funktioniert nicht alles", vergleicht er.

Trotz Online-Schule gilt der Stundenplan

Das Lehrpersonal engagiere sich extrem, investierte viele Stunden, bekräftigen die befragten Schulleiter. Das vom-Stein-Gymnasium hat von sich aus die für alle Schulen übliche digitale Plattform verlassen und in Eigenleistung eigene digitale Kanäle (Microsoft Team) für Videokonferenzen aufgebaut. Ab dieser Woche soll das für mehr Stabilität sorgen. Außerdem haben Lehrer eigene Youtube-Kanäle gestartet, um ihren Schülern Lehrinhalte anschaulich zu vermitteln.

Fast alle Kinder -- außer einige neu Zugewanderte -- würden über digitale Medien erreicht. "Doch die wichtigste Beziehung zu den Kindern" falle weg, bedauern alle Schulleiter. Timo Bleisteiner: "Ich sehe allerdings nicht entspannt, was das für Eltern und Familien bedeutet", sagt der Vater zweier Kinder.

Auch der Leiter des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Kleve, Heinz-Bernd Westerhoff, Vater dreier Kinder (18 Jahre, 16 und Grundschule), kennt die Sorgen von Eltern, die ihre Kids zu Hause allein arbeiten lassen müssen. "Wir erteilen jede Stunde nach Plan, selbst beim Sport wird etwas gemacht", schildert er die Struktur am KAG. Doch für die neuen elektronischen Tafeln seien die Datenleitungen nicht stark genug. Die Kollegen weichen darum nach Hause aus und senden Unterrichtsmaterial von dort. Die KRZN-Mitarbeiter hier vor Ort gäben sich alle Mühe, dass es läuft, so Westerhoff. Aber es fehle halt Personal.

Wir warten auf das 'Go', dass diese Kinder kommen dürfen

Jene Schüler, die zu Hause über kein digitales Endgerät verfügen, dürfen jetzt die iPads mitnehmen, die die Stadt für den Unterricht in der Schule anschaffte. "Wir hatten uns darüber mit der Stadt gezankt", gibt Dr. Rose Wecker, Leiterin der Gesamtschule am Forstgarten, zu. Die Schulen überzeugten. Denn manche Kinder hätten sonst gar keinen Onlinezugang zum Lernstoff. Bereits nach den Sommerferien hatte das Team der Gesamtschule mit allen Klassen das Lernmanagementsystem Moodle trainiert. Das laufe gut. KRZN-Probleme gab es, weil nicht sichtbar war, wie viel Speicherplatz der Schule zustand und die Verbindung abriss.

Darüber hinaus bemühten sich alle Lehrkräfte, den Kindern Ansprechpartner zu sein. Aber abzusehen sei, dass besonders jene, die noch kein gutes Deutsch sprechen, "wegerutschen. Es wird Bildungsverlierer geben", ahnt Wecker. "Wir warten auf das 'Go', dass wir wenigstens solche Kinder in die Schule holen dürfen."