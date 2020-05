Klever Vereine dürfen wieder in die Turnhallen

Ein Hin und Her gab es um die Nutzung von Turnhallen für Vereine. Ab dem 3. Juni dürfen Vereine wieder die Sporthallen unter Hygienebedingungen und nach Vorlage eines Hygienekonzeptes nutzen.

Das ist der Kompromiss, von dem Bürgermeisterin Sonja Northing im Schulausschuss berichtete. Erst hatte die Stadt die Öffnung der Hallen für den Breitensport erlaubt, als die Coronaschutzverordnung ab 11. Mai kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb zugestand. Die Fachbereiche „Schulen“ und „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ gaben die Hallen frei. Aber der Kreis Kleve bremste aus: Schließen! Weil die Sporthallen auf Schulgelände stehen und nach Verordnung vom 14. Mai Schulgebäude nur für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung steht.

Bezirksregierung gibt ihr Einverständnis

Also widerrief die Stadt die Erlaubnis bei allen Vereinen wieder und bat die Bezirksregierung Düsseldorf um Klärung. Die befand, dass Schulsporthallen für den Breitensport genutzt werden könnten. Das wurde einem Verein so telefonisch mitgeteilt. Am Mittag aber sagte Ministerin Scharrenbach in einer Telefonkonferenz der Bürgermeisterin, dass ein Betreten der Schule und der Sporthallen zu anderen als zu schulischen Zwecken unzulässig sei. Sie werde die rechtlichen Widersprüche klären lassen.

Kleve findet nun den Kompromiss einer doppelten Hallen-Reinigung. Wegen der Haushaltsperre zahlt das die Stadt aber nicht allein. Sie lässt früh morgens frisch für Schüler säubern. Die Vereine legen zur späteren Nutzung ein eigenes Hygienekonzept vor.