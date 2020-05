Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing: „Ich war mutig“

„Letztendlich geht es nicht um mich, sondern um die Arbeit, die in der Verwaltung geleistet wird. Diese Ergebnisse sind wichtig.“ Sonja Northing hat sich einen langen Merkzettel gemacht. Seit 2015 ist sie Bürgermeisterin in Kleve – die erste Bürgermeisterin überhaupt. Und so kurz vor der Kommunalwahl gibt es eine Menge zu berichten. Gemeinsam mit ihren Kollegen habe sie eine Menge bewegt und auf ihrem Merkzettel hat Sonja Northing nur die wichtigsten Veränderungen festgehalten – quasi eine Leistungsbilanz im Spickzettelformat.

Im Bürgerbarometer gibt es durchschnittliche Noten

Im NRZ-Bürgerbarometer schneidet die erste Frau der Stadt allerdings nur mit durchschnittlichen Noten ab. 40 Prozent der Bürger sagen, dass sie einen passablen Job mache und geben ihr die Schulnote befriedigend. 26 Prozent finden ihre Arbeit gut bis sehr gut, aber 24 Prozent sind auch der Meinung, dass Northing nur ausreichende oder sogar mangelhafte Leistungen abgeliefert habe. Im Vergleich zum Bürgerbarometer 2016 schneidet sie durchweg schlechter ab.

Bürgermeisterin Sonja Northing. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Also, hat Sonja Northing doch keinen so einen guten Job gemacht oder verkauft sie sich und ihre Arbeit einfach nur zu schlecht?

Northing managte zwei Krisen

In ihrem Büro blickt sie auf das Ergebnis des Bürgerbarometers. „Das ist für mich in Ordnung“, sagt sie. Mit ihren Leistungen brauche sie sich nicht zu verstecken. Und gerade jetzt zum Ende der ersten Amtsperiode erkenne sie viele Paralleln zu ihrem Start: Es herrscht wieder Krisenstimmung. 2015 managte Northing die Flüchtlingskrise in Kleve, 2020 ist es die Corona-Pandemie. „Krise kann ich“, sagt sie selbstbewusst. Immer dann, wenn Verwaltungshandeln nicht nach Schema-F abläuft, kann Sonja Northing auf ihre Improvisationsqualitäten zurückgreifen. In beiden Fällen ist Kleve bislang gut durch die Zeit gekommen.

Stellen wurden in der Verwaltung aufgestockt

Besonders stolz ist die Bürgermeisterin auf die Veränderungen innerhalb der Verwaltung. Unter ihrer Führung wurden 43 Stellen geschaffen, allein das Gebäudemanagement wurde um 6,5 Stellen aufgestockt und die Personenzahl beim Tiefbau wurde verdoppelt. „Da geht es jetzt richtig voran“, sagt Northing. Denn die Aufgaben seien enorm gestiegen und in Kleve gebe es viele Baustellen abzuarbeiten: von den Schulen, bis zu neuen Herausforderungen wie Klimaschutz und Verkehrsplanung. „Wenn der Verwaltungsaufbau stimmt, dann stimmen am Ende auch die Ergebnisse“, sagt sie.

Die Bürgermeisterin erinnert im NRZ-Gespräch daran, dass man bei der Ausstattung der Schulen mitten in einem Prozess stecke. Die Digitalisierung werde weiter voranschreiten und in der Vergangenheit habe man dafür auch Geld ausgegeben: 2018 waren es 90.000 Euro für Beamer und Boards an der Gesamtschule Forstgarten, 2019 waren es gut 300.000 Euro für die Joseph-Beuys-Gesamtschule. Die Ausstattung werde in allen Schulen weiter aufgestockt.

Die Stimmung in der Verwaltung sei besser geworden

Die ersten Veränderungen habe sie in ihrem alten Fachbereich Arbeit und Soziales vorgenommen, den sie einst geleitet hat. Auch hier wurde beim Personal draufgesattelt und das Fallmanagement verbessert. So könne man Menschen ohne Arbeit auch wieder eine bessere Perspektive bieten: „Das hat etwas mit der Würde des Menschen zu tun“, so Northing. Dass die Stimmung in der Verwaltung besser geworden ist, belege eine Verdi-Umfrage im Fachbereich Arbeit und Soziales: „Die Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit den Rahmenbedingungen und die Vermittlungsquote ist auch gestiegen.“

Die Corona-Pandemie verlange der Verwaltung eine Menge ab. Vor allem der Fachbereich Ordnung und Sicherheit sei mit zusätzlichen Prüfungsaufgaben betraut. 6000 Kontrollen habe man im Zusammenhang mit Corona durchgeführt und zahlreiche Gastronomen und Geschäftsleute aufgeklärt. Northing lobt ihre Mitarbeiter für den Einsatz.

Professionell agiert

Auf ihrem Zettel befinden sich noch zahlreiche weitere Themen, die für sie wichtig waren. Besonders stolz sei sie darauf, dass sie sich trotz mancher Anfeindungen und Herabsetzungen nicht auf das politische Getöse eingelassen habe, sondern sich professionell ausschließlich an der Sacharbeit orientiert habe. Northing gibt zu, dass sie persönliche Attacken auch treffen: „Ich bin ein emotionaler Mensch.“ Aber diese Befindlichkeiten müssten in diesem Amt zurückstehen. Obwohl sie nicht so schnell vergesse: „Ich habe ein Elefantengedächtnis.“

Sontowski-Einigung und Klimaschutz

Fast vergessen sei hingegen die Einigung mit Investor Sontowski zum Minoritenplatz. Kleve habe sich dort gut aus der Affäre gezogen: „Wir sind mit Null Euro rausgegangen“, sagt Northing. Dabei wäre eine zivilrechtliche Klage des Investors möglich gewesen, der für Kleve intensiv geplant hatte: „Aber Sontowski ist ein integrer Geschäftsmann“. Kleve habe jetzt die Voraussetzungen für einen rechtskräftigen Bebauungsplan geschaffen. Wenn die Schulen abgearbeitet sind, könne man sich auf die Gestaltung dieses Platzes konzentrieren.

Prägend seien auch die Diskussionen um den Klimaschutz gewesen. Kleve habe den symbolischen Klimanotstand ausgerufen und viele Projekte angestoßen. Northing nennt die Europaradbahn, den Klimaschutzfahrplan, die insektenfreundliche Stadt und ein neues Mobilitätskonzept, welches vorbereitet werde. Kleve brauche ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept, um etwa dem Radverkehr bessere Rahmenbedingungen zu geben.

Finanziell habe sich Kleve gut entwickelt: „Als ich antrat, war die Ausgleichsrücklage bei Null. Wir haben alle Ausgaben überprüft und freiwillige Leistungen durchforstet“, sagt Northing. Zudem wurden Gewerbesteuer, Hundesteuer und Grundsteuern angehoben: „Ich war mutig“, sagt sie heute. Dank einer guten Wirtschaftslage habe man die Kassen wieder füllen können.

Die ist der letzte Teil des NRZ-Bürgerbarometers.