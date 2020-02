Kranenburg: 75-Jähriger weicht aus und prallt gegen Baum

Kranenburg-Mehr. Leichte Verletzungen zog sich ein Mann aus Kleve zu, nachdem er einem entgegen kommenden Auto ausweichen musste und gegen einen Baum prallte.

Bei einem Autounfall im Kranenburger Ortsteil Mehr verletzte sich ein 75-jähriger Mann aus Kleve leicht. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag, 9. Februar, ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilte. Auf der Straße In der Gemeinde war der Ssangyong-Fahrer in Fahrtrichtung Wibbelstraße unterwegs, als ihm in einer Linkskurve auf seiner Fahrspur ein dunkles Auto entgegen kam.

Klever prallte gegen einen Baum

Der 75-Jährige wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des anderen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Klever zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.