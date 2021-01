Kranenburg: Bürodrucker gerät in Brand

Kranenburg Die Kranenburger Feuerwehr löschte einen in Brand geratenen Drucker in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet Hammereisen.

Zu einem Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg am frühen Mittwochabend, 30. Dezember, in das Gewerbegebiet Hammereisen gerufen. In einem Bürogebäude war ein Drucker in Brand geraten.

Unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Leiters der Gemeindefeuerwehr Andreas Thelosen waren mit den Löschzügen Kranenburg und Nütterden, der Löschgruppe Frasselt, einem Rettungswagen und der Drehleiter aus Kleve rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Trupps unter Atemschutz konnte den Brand schnell löschen und anschließend das verrauchte Gebäude lüften. Zudem wurden die angrenzenden Bereiche, unter anderem ein Reifenlager, auf weitere Brandnester kontrolliert. Nach gut anderthalb Stunden übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Eigentümer.