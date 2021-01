Kranenburg: Diebe schlitzten Lkw-Plane auf

Die Polizei meldet einen versuchten Diebstahl auf dem Firmengelände einer Spedition an der Straße "Im Hammereisen" in Kranenburg.

Die Polizei meldet einen versuchten Diebstahl auf dem Firmengelände einer Spedition an der Straße "Im Hammereisen" in Kranenburg am Samstag, 9. Januar, gegen 06:30 Uhr. Unbekannte Täter hatten sich, vermutlich über den rückwärtigen Bereich der Firma, Zugang zum Firmengelände verschafft und die Plane eines auf dem Gelände abgestellten LKW aufgeschlitzt.

Bei einem weiteren Auflieger wurden die Ratschen geöffnet um an die Ladung zu gelangen. Vermutlich weil beide Auflieger leer waren, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.