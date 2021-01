Kranenburg: Geburtstagsfreuden für Valentin

Kranenburg Eine Förderschule aus Ravensburg hat den kleinen Nütterdener mit einem Geschenk überrascht: Ein selbst gestaltetes Buch, das Mut macht

Die Geschichte des kleinen Valentin, der frühkindlicher Autist ist und Tiere liebt, hat im Sommer 2019 unzählige Menschen berührt. Seine Mutter Daniela Buck hatte in den sozialen Medien um Postkarten mit Tiermotiven für ihren kleinen Sohn gebeten, weil es für den damals Fünfjährigen nichts Schöneres gebe als das Klingeln des Briefträgers. Gucken, was der so bringt: Das war und ist für Valentin ein Event. Säckeweise Post hatte die Familie damals bekommen und jede Menge Schleichtiere, mit denen sich das Kind gerne beschäftigt. Eine Förderschule aus Ravensburg steht seitdem mit dem kleinen Nütterdener in Kontakt und hat ihn jetzt mit einem tollen Geschenk überrascht: Ein selbst gestaltetes Buch, das im besten Fall der ganzen Familie Mut macht.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Denn davon brauchen die Eltern und der zwei Jahre ältere Bruder Vincent jede Menge. Valentins Behinderung prägt ihr gesamtes Leben: Er spricht nicht, schreit oft, bekommt Wutanfälle, verschließt sich, lässt Fremde nicht an sich heran. Kleidung lehnt er ab, im Haus läuft der Neunjährige nackt herum, in der Freudenberg-Schule trägt er immerhin eine Windel. „Und neuerdings eine rote Hose, die er vor einiger Zeit im Schrank entdeckt hat. Nur die darf es sein, niemals eine andere“, berichtet seine Mutter. Obenrum bleibt Valentin unbekleidet. „Jetzt im Winter ist er immerhin bereit, draußen Jacke und Schuhe anzuziehen.“

Ein Integrationshelfer betreut den Jungen in der Schule

Ein Integrationshelfer betreut den Jungen in der Schule, in die Daniela Buck ihren Sohn morgens fährt. Mittags akzeptiert er das Kindertaxi, morgens nicht. Der Neunjährige, der inzwischen 1,45 Meter groß und 40 Kilo schwer ist, kann nicht mehr so ohne weiteres zu Dingen bewegt werden, die er nicht will. Da müssen die Eltern, Großeltern, Lehrer oder medizinisches Personal erfinderisch sein. Sind sie auch. „Zum Glück gibt es ganz wunderbare Menschen, die damit zurechtkommen, und wir haben ein großes Netzwerk von Helfern, die uns immer wieder unterstützen“, sagt die Mutter.

„Aus der Postkartenaktion ist ein schöner Kontakt zur Josef-Wilhelm-Schule der Stiftung Liebenau entstanden"

Zu diesen wunderbaren Menschen gehören auch die Pädagogen, die Erfahrung mit kindlichen Autisten haben. In der Schule Haus Freudenberg in Bedburg-Hau gibt es sie und eben auch im schwäbischen Ravensburg. „Aus der Postkartenaktion ist ein schöner Kontakt zur Josef-Wilhelm-Schule der Stiftung Liebenau entstanden. Insbesondere ein Schüler, Elias, hatte Valentin mehrfach geschrieben, ich schickte ihm zum Dank einen Schneewolf als Schleichfigur zurück“, berichtet seine Mama. Und Christine Dolan, Lehrerin von Elias und selbst Mutter eines autistischen Kindes, sorgte dafür, dass die Geschichte damit nicht beendet war.

Es entstand ein säuberlich gebundenes Buch mit handgemalten Bildern

„Wir arbeiten sehr daran, die kommunikative Kompetenz und das soziale Verhalten unserer Schüler zu fördern“, sagt die Pädagogin. Elias’ Idee, ein Projekt aus dem Thema Valentin/Freunde/Schneewolf zu machen, fand deshalb gleich ihre Unterstützung. Die Lerngruppe einigte sich darauf, eine Geschichte für den Jungen im fernen Kranenburg zu schreiben, den zwar niemand persönlich kennt, dessen Besonderheiten zum Teil aber auch die ihren sind. Es entstand ein säuberlich gebundenes Buch mit handgemalten Bildern, das jetzt Valentin besitzt und gerne mit seiner Mutter anschaut.

Immer wieder sind es die kleinen Schritte, die ihr Hoffnung machen

„Der kleine Schneewolf fasst Mut“ heißt die Geschichte, die von einem jungen Wolf handelt, der eher schüchtern und ängstlich ist und sich nicht mit seinen Geschwistern aus dem Bau traut. Sie zeigen ihm nach und nach, dass er Dinge kann, die andere weniger gut können, und deshalb ein ebenso wichtiges Mitglied der Gruppe ist. Der kleine Schneewolf wagt sich natürlich eines Tages aus seiner Höhle heraus – ein Schritt, den auch Daniela Buck sich für ihren Sohn wünscht. Immer wieder sind es die kleinen Schritte, die ihr Hoffnung machen. Zuletzt hat Valentin sich zum Beispiel die Pin-Nummer zum Entsperren seines Tablets gemerkt, mit dem er sich über ein spezielles Kommunikationsprogramm seinen Eltern mitteilen kann. Er habe die Ziffern, die sie ihm so oft vorgesagt habe, gemurmelt und eingetippt, berichtet sie begeistert.

Valentin freute sich

Übrigens hatte Valentin dieser Tage Geburtstag, für ihn ein Tag wie jeder andere, für seine Eltern aber natürlich etwas Besonderes. Zu Besuch kam ein Pferd, das er vom therapeutischen Reiten kennt. Es stand mit seiner Besitzerin bei Bucks im Vorgarten und sorgte für einen dieser Momente, für die seine Mutter alles tut: Valentin freute sich.

Krankheitsbilder im Autismus-Spektrum

Die Erscheinungsformen von Autismus sind sehr unterschiedlich. Es gibt eher leichtere Formen und sehr schwerwiegende, die die neuronale und psychische Entwicklung stark beeinträchtigen. Mediziner sprechen deshalb von Autismus-Spektrum-Störungen. Der frühkindliche Autismus geht einher mit einer oft starken Sprachstörung, es ist den Kindern kaum möglich, soziale Kontakte aufzubauen. Ihre Interessen sind oft sehr einseitig.