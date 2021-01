Kranenburg: Polizei sucht niederländischen Fahrer

In Kranenburg musste ein Autofahrer ausweichen und touchierte einen Baum.

Kranenburg Ein niederländischer Autofahrer geriet in den Gegenverkehr. Daraufhin musste ein Fahrer ausweichen und touchierte einen Baum.

Donnerstagnacht war gegen 23:30 Uhr war der Fahrer eines VW Golf auf der Mehrer Straße in Richtung Mehr unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben in einer Linkskurve ein anderer PKW entgegenkam, der teils auf seine Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Golf-Fahrer aus, kam selbst nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Baum am Fahrbahnrand. Angaben zum anderen Fahrzeug konnten der Mann und sein Beifahrer, die beide unverletzt blieben, nicht machen. Lediglich die Kennzeichenfragmente X, 2 und 4 gaben sie wieder. Zeugen melden sich bei der Polizei unter: 02821 5040.