Kreis Kleve: 28-Jähriger zerkratzt den Lack an 66 Autos

Kreis Kleve. Innerhalb kurzer Zeit zerkratzte ein 28-Jähriger in Kleve, Bedburg-Hau und Kalkar den Lack an 66 Autos. Die Polizei nahm ihn fest.

Die Polizei nahm am Dienstag, 28. April, einen 28-Jährigen aus Kleve fest, der kurz zuvor eine Vielzahl von Fahrzeugen in Kleve, Bedburg-Hau und Kalkar beschädigt hatte. Mit einem Messer und Steinen hatte der Mann in den frühen Morgenstunden an insgesamt 66 Autos den Lack zerkratzt.

Laut Polizei startete er auf dem Meisenweg in Kleve seine Tatserie und „verewigte“ sich mit Smileys und Schriftzeichen auf den Motorhauben von zwei Autos. Danach ging es im Bedburg-Hauer Ortsteil Hasselt weiter. Hier verursachte der Mann Schäden an insgesamt 57 Fahrzeugen, davon allein 18 auf dem Gelände eines Autohauses an der Kalkarer Straße.

Frau liefert in Bedburg-Hau erste Täterbeschreibung

Auf der Klompstraße ging der 28-Jährige einen Nissan Micra an. Die Wagenbesitzerin konnte den Täter noch in der Nähe ihres Autos sehen und stellte kurz darauf die Kratzer auf der Motorhaube fest. Sie lieferte den Polizeibeamten eine erste Beschreibung des Mannes, doch dieser hatte sich in der Zwischenzeit auf den Weg nach Kalkar begeben.

„Er zog eine Spur der Kratzer-Verwüstung durch die Tiller Straße und ritzte Smileys in den Lack von weiteren sieben Fahrzeugen“, so die Polizei. Eine 36-Jährige beobachtete, wie er sich an den Autos zu schaffen machte und rief die Polizei hinzu. Die Beamten fahndeten im näheren Umfeld nach dem Täter und wurden wenig später an einem Supermarkt an der Gocher Straße fündig: Hier war der 28-Jährige kurz zuvor auch noch als Ladendieb aufgefallen.

In eine psychiatrische Klinik eingewiesen

Die Polizisten brachten den Mann daraufhin auf die Wache, wo er alle Straftaten zugab. Nach Begutachtung durch einen Arzt wies das Ordnungsamt ihn schließlich in eine psychiatrische Klinik ein.