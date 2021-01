Kreis Kleve: 38 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Kreis Kleve Der Kreis Kleve hat 38 neue Corona-Fälle gemeldet. In Emmerich ist eine Person gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 86,7.

Der Kreis Kleve hat am Montag, 4. Januar, 38 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegenüber dem Vortag und den 88. Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Von den nunmehr insgesamt 4871 Corona-Fällen sind 229 (plus 1) in Bedburg-Hau, 617 (plus 18) in Emmerich, 611 (plus 1) in Geldern, 511 (plus 1) in Goch, 133 (unverändert) in Issum, 181 (unverändert) in Kalkar, 163 (plus 1) in Kerken, 423 (plus 1) in Kevelaer, 774 (plus 8) in Kleve, 175 (plus 3) in Kranenburg, 379 (unverändert) in Rees, 71 (unverändert) in Rheurdt, 241 (plus 2) in Straelen, 87 (unverändert) in Uedem, 101 (unverändert) in Wachtendonk und 175 (plus 2) in Weeze.

"Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden", betont der Kreis Kleve.

52 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Von den insgesamt 4871 bestätigten Corona-Fällen gelten 4476 als genesen, 88 Menschen sind verstorben. Die 88. verstorbene Person kommt laut dem Kreis Kleve aus Emmerich und ist Mitte 80. Zu Vorerkrankungen ist dem Gesundheitsamt nichts bekannt. Im Kreisgebiet liegen aktuell 52 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, 962 Personen sind in häuslicher Quarantäne.

Die vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve lag am Montag bei 86,7. Am Sonntag betrug dieser Wert 107,5.