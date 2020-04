Kreis Kleve: Ansturm auf die Mülldeponien

Wie erwartet, gab es eine deutliche Nachfrage an den Entsorgungszentren im Kreis Kleve, die am Montag wieder öffneten. Viele Kreis Klever Bürger hatten die letzten Wochen zum Entrümpeln genutzt. Morgens um 9 Uhr hatten schon die ersten 50 Bürger in Geldern-Pont, gegen 10 Uhr hatten die ersten 40 in Bedburg-Hau Moyland zusätzlichen Abfall abgeladen, der nicht in die normale Mülltonne passt. „Es gab etwas Rückstau“, beschreibt Geschäftsführer der Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), Rolf Janssen vor Ort.

„Die volle Mannschaft ist da, vier Leute in Moyland, sieben in Pont. Wir haben die Abläufe optimiert“, sagt er. Wenn am Nachmittag absehbar sei, dass eine weitere Anlieferung von Privaten und Kleingewerbe vor Geschäftsschluss (16.30 Uhr) nicht abzuarbeiten sei, werden die Autofahrer ganz pragmatisch am Straßenrand darüber informiert: „Wir haben Zettel vorbereitet“, sagt Janssen. Ein Mitarbeiter läuft dann an eine eventuellen Autoschlange entlang und reicht sie durchs Autofenster rein. Eine telefonische Terminvergabe sei sicher viel aufwändiger, lehnt Janssen ab.

.Grundsätzlich gilt: möglichst nur in dringenden Fällen die Wertstoffhöfe anzufahren. Was passiert, wenn die Container voll sind? „Für die nachgeordnete Logistik ist diese Zeit auch eine Herausforderung“, weiß Janssen. Papier und Elektroschrott müssen ja verwertet werden, Mischabfall verbrannt. Janssen: „Wenn eine Obergrenze erreicht ist, müssen wir die Annahme vorübergehend unterbrechen.“ Infos: kkagmbh.de.