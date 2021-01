Kreis Kleve: Arbeitsmarkt bleibt angespannt

Kreis Kleve Die Dezember-Statistik zeigt: Die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften nimmt leicht ab. Viele Beschäftigte sind aber in Kurzarbeit.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Kleve bleibt angesichts der fortbestehenden Corona-Pandemie angespannt. Nach wie vor wird der Arbeitsmarkt durch den massiven Einsatz von Kurzarbeit gestützt.

Die Anzahl der so genannten SGB-II-Bedarfsgemeinschaften ist im Kreis Kleve nach dem deutlichen Anstieg im Frühsommer in den vergangenen vier Monaten leicht gesunken. Die aktuelle Dezember-Auswertung des Jobcenters Kreis Kleve weist im Kreisgebiet insgesamt 7729 SGB-II-Bedarfsgemeinschaften aus – zwölf weniger als im November.

Landrätin Gorißen: Positive Signale, aber Kurzarbeit nicht vergessen

„Ungeachtet dieser positiven Signale dürfen wir nicht vergessen, dass sich auch im Kreis Kleve noch zahlreiche Unternehmen und ihre Beschäftigten in Kurzarbeit befinden“, so Landrätin Silke Gorißen. Von den 13.945 Menschen, die in den SGB-II-Bedarfsgemeinschaften leben, sind 10.282 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Bei den weiteren 3663 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder.

Die Zahlen der Vermittlungen in Arbeit werden in der Statistik des Jobcenters Kreis Kleve mit einer dreimonatigen Wartezeit erfasst. Im August 2020 konnten 341 Personen durch die Jobcenter im Kreisgebiet in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vermittelt werden. 80 Personen arbeiten nun in einem Minijob.

Fast 100 Millionen Euro an finanziellen Aufwendungen

Im November 2020 wurde zur Erfüllung des gesamten Aufgabenspektrums des SGB II ein Betrag in Höhe von rund 9,34 Millionen Euro aufgewendet. Auf den Kreis Kleve und die Kommunen entfielen hiervon etwa 1,36 Millionen Euro für die Kosten der Unterkunft. Bislang lagen die finanziellen Aufwendungen im Jahr 2020 (Januar bis November) bei insgesamt 99,84 Millionen Euro.