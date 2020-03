Kreis Kleve: Auswirkungen in der Betreuung und der Pflege

„Die Werkstätten von Haus Freudenberg haben den Erlass abwarten müssen,“ der kam Dienstagabend, antwortet Geschäftsführerin Barbara Stephan der NRZ auf Anfrage. Nun besteht für alle behinderten Beschäftigten nun ein Betretungsverbot der Werkstätten an den acht Standorten im Kreis Kleve – bis auf sehr seltene Ausnahmefälle, die die fachliche Betreuung des professionellen Teams weiter brauchen.

„Menschen mit Vorerkrankungen waren bereits in den letzten Tagen aus Sorge vor Corona nicht gekommen“, so Stephan. In den Werkstätten wird die Produktion in Möbelfertigung, Verpackung, Zierpflanzenbau herunter gefahren. Nur die Wäschedienste von Haus Freudenberg in Goch werden weiterhin das Outfit aller Rettungssanitäter des Rettungsdienstes im Kreis Kleve waschen.

Dienste der Ambulanten Pflege werden noch aufrechterhalten

Bei der Diakonie im ev. Kirchenkreis Kleve trifft sich täglich ein Krisenstab, der aktuelle Entwicklungen und behördliche Vorgaben bespricht und umsetzt, sagt Sprecher Stefan Schmelting. Über Entscheidungen werden Fachbereichsleitungen und Mitarbeiter per E-Mail informiert. „Grundsätzlich steht bei allen Beschlüssen des Krisenstabes in erster Linie der Schutz der Mitarbeitenden im Vordergrund“, meldet Diakonie-Geschäftsführer Pfarrer Joachim Wolff. Die Mitarbeitende werden mehr mobil arbeiten.

Die Dienste der Ambulanten Pflege werden noch aufrechterhalten, wobei die Diakonie auch da mit weiteren behördlichen Anordnungen rechne. Seit Mittwoch sind auf behördliche Anordnung bereits alle Tagespflegen bis zum 19. April geschlossen. Nur in Ausnahmefällen (ähnlich den Kindergärten) können Senioren weiter betreut werden..