Kreis Kleve: Beliebte Heimtierarten unter Schutz gestellt

Kreis Kleve. Untere Naturschutzbehörde Kreis Kleve rät Haltern seltener Tieren und Pflanzen, diese schnell zu melden. Darum geht es bei Artenschutzauflagen.

Besitzer bestimmter seltener Tier- oder Pflanzenarten sollten diese noch vor dem 22. Februar melden, rät die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Kleve. So können sie belegen, dass die Tiere gehalten wurden, bevor die Arten unter Schutz gestellt wurden. Denn danach gelten mehr Handelsverbote gegen das Artensterben. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites regelt seit 50 Jahren den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen. Die Liste der handelbaren Tier- und Pflanzenarten wird regelmäßig aktualisiert. So auch jetzt.

Im Kreis Kleve leben auch Papageien, Landschildkröten und wachsen Orchideen

Auch im Kreisgebiet Kleve werden unter anderem verschiedene Papageien, Landschildkröten oder Orchideen der besonders und streng geschützten Arten gezüchtet. Aktuell werden im Kreis Kleve bei über 2100 Haltern Tiere geschützter Arten gehalten.

Bei der Weltartenschutzkonferenz in Panama City beschlossen die gut 160 Mitgliedsstaaten mehr Schutz für zahlreiche Tierarten, darunter auch beliebte Heimtiere. Für die neu unter Schutz gestellten Arten gilt künftig eine Nachweis- und Meldepflicht bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Kleve. Die Cites-Konferenz hat beschlossen, dass die Wirkungen für die neu gelisteten Arten am 23. Februar 2023 in Kraft tritt. Eine Umsetzung in EU-Recht durch Änderung der europäischen Verordnung muss jedoch noch erfolgen.

Auch beliebte Arten neu unter Schutz gestellt

Zu den neu unter Schutz gestellten Arten zählen auch die als Heimtiere beliebten Arten wie die Grüne Wasseragame oder der Zebrawels, für die künftig Handelsverbote gelten. Für Halterinnen und Halter, die aktuell Tiere der neu aufgeführten Arten besitzen, ist die Meldung nun sinnvoll und nach 23. Februar Pflicht. Die Bestätigung des Erwerbs vor dem Stichdatum ist beispielsweise bei einer Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise bei nachweislicher Zucht in Gefangenschaft, können Vermarktungsgenehmigungen erteilt werden.

Die legale Naturentnahme von wildlebenden Tiere und Pflanzen ist stark beschränkt

Sobald die Änderungen in der EU in Kraft getreten sind, müssen Halterinnen und Halter der entsprechenden Tierarten ihren Bestand unverzüglich schriftlich melden. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen hat in den letzten Jahrzehnten die legale Naturentnahme von wildlebenden Tiere und Pflanzen in deren Heimatländern stark eingeschränkt beziehungsweise gestoppt. Die in Gefangenschaft von verantwortungsbewussten Haltern gezüchteten Tiere und Pflanzen wurden nun nachgefragt, obwohl die Preise zunächst durch den höheren Aufwand über den der Naturentnahmen lagen.

Liste aller geschützten Arten ist hier abrufbar

Eine Liste der Tierarten, die neu in das Übereinkommen aufgenommen wurden, wie auch ein Formular für die Bestandsanzeige sind auf der Internetseite des Kreises Kleve www.kreis-kleve.de abrufbar – Suchbegriff: Artenschutz.

