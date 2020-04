Kreis Kleve Berufskolleg: Donnerstag kommen die ersten 100

Kreis Kleve. Abiturienten am Berufskolleg Kleve starten wieder in die Live-Unterrichtsphase. Ab Montag folgen die nächsten Tausend in den Abschlussklassen.

Am Donnerstag kommen die ersten Hundert. Die Abiturienten, die ab 12. Mai am Berufskolleg Kleve ihre Prüfung ablegen, können das freiwillige Lernangebot nutzen. Sie verteilen sich jeweils in Zehnergruppen auf einzelne Klassen. Lernen in virtuellen Seminarräumen, per Video, Chat und E-Mail hätten bisher gut geklappt. Jetzt geht es live weiter – morgens erst mal mit Hygiene-Unterweisung.

Ab nächstem Montag, 27. April, startet dann auch der Pflicht-Unterricht für die Oberstufen der Höheren Berufsfachschulen – 400 Schüler/innen an den Standorten Kleve-Kolleg, Kleve Haus Riswick (Agrar), Bedburg-Hau (die Sozialpädagogen müssen bereits Prüfungen ablegen) und Goch (kaufmännisch) – sowie für die Abschlussklassen der dreijährigen Berufsausbildungen – 700 angehende Tischler, Friseure, Köche, Maler etc. Das Kolleg ist mit 4850 Schüler/innen eine der größten Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Auch für Berufsschüler folgen alle Prüfungen bis Schuljahresende

Auch in der dualen Ausbildung sollen alle Prüfungen bis Schuljahresende erfolgen. „Wir sind in enger Absprache mit den Kammern und Innungen“, sagt der Schulleiter des Berufskollegs, Peter Wolters.

Überall im Schulgebäude hängen Hinweisschilder: Abstand halten! v.l. Peter Wolters, André Neyenhuys, Dr. Hacer Türkeri. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Zusammen mit Dr. Hacer Türkeri (Sicherheitsbeauftragte am BK Kleve, Hygieneteam) und André Neyenhuys, (Leiter Abteilung Technik, Verantwortlicher für Sicherheit) ließ er die Klassen vorbereiten: kleine Tische, mindestens 1,50 Meter Abstand.

Die Hausmeister haben obendrein im Auftrag des Kreises als Schulträger alle Seifenspender und Handtuchhalter kontrolliert, wo nötig nachgerüstet. „Wir setzen aufs Händewaschen, denn zu viel alkoholisches Desinfektionsmittel in den Klassen kann aus feuertechnischen Gründen gefährlich sein“, erklärt Peter Wolters. Doch Flächen werden täglich desinfiziert.

Seit Wochen schon hat sich sein Team auf den Start eingestellt. Auf der großen Doppeltafel sind -zig

Alle Laufwege sind markiert. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Details notiert, mittlerweile alle mit Erledigt-Häkchen versehen. „Alles, was wir vermutet haben, ist eingetroffen“. Also, dass zuerst die Abiturienten wiederkommen, dass Abstands- und Hygieneregeln gelten. Die Eingangstüren bleiben offen stehen, damit sie morgens nicht von Tausenden Händen angefasst werden. Das Kollegium legt fest, dass Arbeiten an PC-Tastaturen nur mit Einmalhandschuhen erfolgen. Jeder Lehrer bekommt sein eigenes Set, auch an Stiften.

Frühzeitig mit Szenarien befassen

Schon früh hatte sich Peter Wolters an die Schulaufsicht in Düsseldorf gewandt. „Ich sah keinen Grund, warum man sich nicht frühzeitig mit Szenarien befassen kann“. Trotzdem folgen nun Vorschriften zur Umsetzung plötzlich innerhalb von drei Tagen.

Die Herausforderung sind groß, „vor allem auch personell“, sagt Schulleiter Wolters. Etwa 15 Prozent der nominell 230 Lehrkräfte (zum Teil in Teilzeit) gehören zur Risikogruppe und fallen aus. Manche Ältere haben sich trotzdem zum Präsenzunterricht gemeldet.

Eine Maskenpflicht gibt es vorerst nicht, denn Mimik spiele im Lernprozess eine große Rolle. Empfehlen will es der Schulleiter trotzdem.

Schulpsychologische Betreuung will Ängste auffangen

Die Mensa bleibt zunächst geschlossen. „Die Rahmenbedingungen vor Ort sind unter Berücksichtigung der Gesunderhaltung aller Beteiligten wichtiger als Vorgaben der Bezirksregierung“, sagt Wolters.

Unbekannt ist, wie viele Schüler per Fahrrad, Auto, Zug oder Bus anreisen. Vermutlich würden viele individuell gebracht, um beengte Situationen zu vermeiden. Die schulpsychologische Betreuung will Ängste der Schülerinnen und Schüler auffangen. Offen ist, welche Schulklassen dann nach dem 4. Mai ins Kolleg zurück kehren, das im Übrigen derzeit mitten im Ausbau steckt. Anmeldungen fürs nächste Schuljahr, auch für die Beruflichen Gymnasien, sind weiter möglich.